حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 6-8-2022 عاطفيا ومهنيا

تشويش يسيطر على أغلب الأشخاص اليوم السبت، وفق خبيرة الأبراج وعالمة الفلك عبير فؤاد التي أعلنت عن توقعاتها وحظك اليوم إلى الـ 12 برج فلكي التي تتأثر بحركة الأجسام الكونيّة البعيدة مثل النجوم والكواكب .

واليوم السبت الموافق 6 أغسطس الجاري، تستعرض «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها اليوم، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل 6-8-2022 على الصعيد المهني

تنصح الأفلاك مواليد برج الحمل أن القمر في منزل المدخرات يمنحك أفكارا مربحة وترى المستقبل مشرقا أمامك والوقت مناسب للتخطيط.

حظك اليوم برج الحمل 6-8-2022 على الصعيد العاطفي

وعاطفيا واجتماعيا رغم التشوش.. الشمس في منزل الحب تمدك بالسحر والجاذبية وبحضور رائع.

حظك اليوم برج الثور 6-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهتك مما يشوشك، وقد يجعلك ذلك سريع الغضب.. انتبه أيضا لحقوقك!

حظك اليوم برج الثور 6-8-2022 على الصعيد العاطفي

عاطفيا وعائليا الشمس في وضع معاكس.. قاوم ميلك للعناد، استمع لمن تحب، ولا تحتكر الحوار ولا تستأثر بالحقوق.

حظك اليوم برج الجوزاء 6-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك على تنظيم جهودك وتوظيفها في اتجاه سليم، فقط حافظ على الكتمان واحمِ نفسك من المكائد.

حظك اليوم برج الجوزاء 6-8-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل العلاقات تدفعك نحو الاستمتاع بوقتك وبتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحب، وتبدو أكثر نشاطا وحماسا.

حظك اليوم برج السرطان 6-8-2022 على الصعيد المهني

الفلك يعمل لصالحك ويدفعك نحو منعطف جديد يحمل لك خيرا كثيرا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 6-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك اليوم بالتألق والحنان ويملؤك عشقا.

حظك اليوم برج الأسد 6-8-2022 على الصعيد المهني

قد تكون هناك عراقيل تبطئ من خطواتك، وعليك أن تكون صبورا، وأن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 6-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. فلا تدع كبرياءك يدفعك للتعبير عن مشاعرك بعنف.

حظك اليوم برج العذراء 6-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات مولود برج العذراء ويدعمك ذلك وتجد أن عقلك يعمل بسرعة وذكاء وتنفعك قوة ملاحظتك فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 6-8-2022 على الصعيد العاطفي

تنجح اليوم في أن تحقق تواصلا جيدا إذا تفهمت وجهات النظر المخالفة لك.

حظك اليوم برج الميزان 6-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يساعدك على تحقيق نجاح ومكاسب، فقط إذا أحسنت القيام بواجبك وحساباتك.

حظك اليوم برج الميزان 6-8-2022 على الصعيد العاطفي

حافظ على اللباقة لتكسب الثقة والتقدير مهما كانت المسئوليات.

حظك اليوم برج العقرب 6-8-2022 على الصعيد المهني

تتمتع اليوم بحضور أخاذ وتكسب المؤيدين وتخطط جيدا لكل خطوة تقوم بها فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 6-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك بطاقة إيجابية تنشرها وتساعد بها المحيطين بك.

حظك اليوم برج القوس 6-8-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يطالبك أن تكون واقعيا ولا تنخدع بالكلمات المعسولة والوعود الكاذبة، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد وينفعك الكتمان والتأمل وعدم الزهو.

حظك اليوم برج القوس 6-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة السلبي يطالبك أن تهتم بصحتك وألا تعلن أخبارك.

حظك اليوم برج الجدي 6-8-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يمنحك اليوم نشاطا ويدعم أعمالك وتنجح في كل ما تحاول إنجازه، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي 6-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وقد تكون الصداقة والحب اليوم ملاذا من الهموم بالنسبة لك.. فلا ترفض مشاركة المخلصين.

حظك اليوم برج الدلو 6-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. راقب سلوكك جيدا تفاديا لمن يتصيد لك الأخطاء، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 6-8-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تكون مرنا وأن تتجنب العناد والتعصب لأفكارك خاصة مع الأهل والأحباب والأقارب.

حظك اليوم برج الحوت 6-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على التقاط الفرص وتضع المشاركة والتفاهم قانونا ونبراسا لحياتك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 6-8-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تمنحك كل السحر، وتخيّم روح الود على علاقاتك.