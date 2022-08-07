نتيجة الثانوية العامة 2022 بالدرجات في المدارس اليوم

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالمدارس اليوم، وذلك بعد اعتمادها رسمياً من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بنسبة نجاح 75.4 %، وفي الشعبة العلمية علوم 78.32%، وفي شعبة علمي رياضة 81.10%، وفي شعبة الأدبي 68.38%.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالمدارس

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيتم تسليم مندوبي المديريات التعليمية السيديهات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2022، لإعلانها في المدارس، حتي يستطيع الطلاب الاستعلام عن النتائج كاملة بالدرجات في جميع المواد الدراسية.

وأشار المصدر إلى أنه تم حجب نتيجة الثانوية العامة 2022، لعدد من طلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك لتورطهم في حالات غش وتصويرهم ونشر أسئلة الامتحانات علي صفحات الغش، بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان، وذلك بعد ثبوت تورطهم بعد الانتهاء من تحقيقات الشئون القانونية.

إحصائية نتيجة الثانوية العامة 2022

- عدد المتقدمين من البنين بنتيجة الثانوية العامة، 306 آلاف و81 طالبا وطالبة، وعدد الحاضرين 275 ألفا و657 طالبا وعدد الناجحين 214 ألفا و867، ونسبة النجاح 77.95%.

- عدد المتقدمين من البنات بنتيجة الثانوية العامة، 383 ألفا و664 طالبا وطالبة، وعدد الحاضرين 333 ألفا و434 طالبا وعدد الناجحين 242 ألف و195، ونسبة النجاح 72.64%.

- إجمالي عدد المتقدمين للثانوية العامة، 689745 طالبا وطالبة وعدد الحاضرين 609 آلاف و91 طالبا وطالبة، وعدد الناجحين 457062، وإجمالي نسبة النجاح 75.04%.

النسبة المئوية للنجاح خلال الخمس سنوات السابقة

- السنة الدراسية 2016-2017 نسبة النجاح %72.40.

- السنة الدراسية 2017-2018 نسبة النجاح %74.30 .

- السنة الدراسية 2018-2019 نسبة النجاح %78.60 .

- السنة الدراسية 2019-2020 نسبة النجاح %81.50.

- السنة الدراسية 2020-2021 نسبة النجاح %74.00.

- السنة الدراسية 2021-2022 نسبة النجاح %75.04.