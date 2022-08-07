حظك اليوم برج الميزان الأحد 7-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يعرف عن مواليد برج الميزان الإخلاص والصدق والوفاء، إذ يقدمون كل السبل والتضحيات في سبيل إسعاد من حولهم، لذا فإنهم يصبحون أصدقاء مقربين لمن حولهم سريعا، ويستطيعون تكوين صداقات جيدة دائمًا، فهم يتميزون بالإخلاص والود ويتمتعون بصحبة الآخرين.

صفات مواليد برج الميزان

يتميز مواليد برج الميزان، بالعقلانية والاعتدال فى آرائهم، ويؤمنون بسعة الأفق ويتقبلون الرأي والرأي الآخر ولا يحجرون على غيرهم أو يتخذون منهم موقفًا.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» تفاصلي حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، اليوم الأحد الموافق 7 أغسطس، وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

تعيش اليوم حياة مهنية واجتماعية مليئة بالأحداث الإيجابية وتحافظ جيدا على صلاتك، فقط انتبه لحقوقك.. رغم الضغوط، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل العلاقات اليوم؛ مما يعدك بعيش أوقات سعيدة كما يمكن أن تجتمع بأشخاص وتقعد لقاءات عاطفية ناجحة وتكسب الإعجاب ببساطة، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاته الخاصة لبوابة الوطن.