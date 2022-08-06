7 أفكار هدايا للطلاب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022

بعد ظهور نتيجة الثانوية 2022 يزداد البحث عن أفكار هدايا للطلاب الناجحين، تعبيرًا من الأقارب والأصدقاء والمحيطين بفرحتهم، ولإدخال البهجة والسرور على قلوب الطلاب، تقديرًا لجهودهم خاصة بعد قضاء عام دراسي طويل لإتمام شهادة الثانوية العامة، وما بدلوه من مجهود في سبيل تحقيق حلمهم واجتيازهم هذه المرحلة والالتحاق بالجامعة.

أفكار هدايا للناجحين في الثانوية العامة

وفي هذا الإطار تستعرض بوابة «الوطن» عددا من الأفكار المتعددة لهدايا النجاح بعد نتيجة الثانوية العامة 2022 في إطار الخدمات اليومية التي يقدمها لقرائه ومتابعيه.

لاب توب

تتربع الأجهزة الإلكترونية على قائمة الهدايا وعلى الرغم من ارتفاع ثمنها النسبي مقارنة ببقية الخيارات، لكنها تعد واحدة من أفضل الهدايا التي تسعد الناجحين، ويعتبر اختيار «لاب توب» كهدية واحدًا من أفضل الخيارات بالنسبة للطالب الجامعي، فلا غني عنه في المرحلة الجامعية والذي يساعده في تنفيذ التكليفات والمشروعات وتحميل ومذاكرة الدروس الجامعية.

ساعة ذكية إلكترونية

يمكن استخدام الساعات الذكية الإلكترونية لاستعراض الوقت وممارسة الرياضة وكذلك لقياس معدل ضربات القلب وأكسجين الدم والرد على المكالمات والرسائل.

هاتف جديد بإصدار حديث

في ظل التطور التكنولوجي السريع والمنافسة القوية بين شركات المصنعة للهواتف المحمولة، تصدر العديد من الهواتف الجديدة يومياً بإمكانيات ومميزات مختلفة، تعطي تجربة أفضل للمستخدم.

رحلة مميزة

يمكن اصطحاب الطالب أو إهدائه حجز لرحلة رحلة مميزة خاصة إذا كانت الواجهة مكان سياحي مميز لا طالما رغب الطالب في زيارته، بعد عام دراسي مليء بالتوترات والالتزامات اليومية من استيقاظ مبكرا ومذاكرة.

ملابس جديدة

يمكن إهداء طلاب الثانوية العامة الناجحين قطع ملابس جديدة حيث اعتاد على ارتداء الزي المدرسي الموحد يومياً، ولم يواجه حيرة ماذا نرتدي كل يوم في الصباح؟ لهذا ستكون مجموعة من الملابس المريحة مناسبة للطالب الجامعي في أول عام له.

ماكينة صنع القهوة

تعتبر القهوة من المشروبات المفضلة والأساسية عند كثير من الطلاب لتقوية التركيز خلال المذاكرة.

أجندة مكتبية

تعتبر الأجندة من الهدايا العملية التي تساعد الطالب على تدوين جداول المحاضرات أو أهم الملاحظات وغيرها من الأشياء المهمة.