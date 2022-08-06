وزير الصحة يتابع حالة الطفل «سليم» بعد وصوله إلى مستشفى «أطفال مصر»

تابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الحالة الصحية للطفل «سليم» بعد نقله من أحد مستشفيات المملكة العربية السعودية، إلى مصر، بطائرة طبية خاصة.

جاء ذلك في إطار التعاون بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، لتقديم كل أوجه الرعاية الطبية لكل المصريين، وبناء على التوجيهات المستمرة من القيادة السياسية، برعاية أبناء مصر من المقيمين في الخارج.

الطفل «سليم» وصل مطار القاهرة الليلة الماضية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الطفل «سليم» وصل إلى مطار القاهرة الدولي، مساء أمس الجمعة، قادما من المملكة العربية السعودية.

وأضاف «عبدالغفار» أن والد المريض تواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إذ جرى التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، بإشرف الدكتور خالد عبدالغفار، لنقل الطفل من الأراضي السعودية إلى مصر، بواسطة طائرة طبية خاصة.

سيارة إسعاف مجهزة نقلت الطفل من مطار القاهرة إلى المستشفى

وأكد «عبدالغفار» أن الوزير وجه بإرسال سيارة إسعاف مجهزة بوحدة رعاية مركزة، وجهاز تنفس صناعي، إلى مطار القاهرة، لنقل الطفل فور وصوله، بمرافقة الدكتور بلال خالد استشاري الرعاية المركزة بمستشفى «أطفال مصر»، وجرى استقباله في قسم الرعاية المركزة في مستشفى «أطفال مصر»، وعرضه على فريق من أساتذة واستشاريي المخ والأعصاب، والرعاية الحرجة، تحت إشراف الدكتور عيد العطار مدير مستشفى «أطفال مصر»، للبدء في استكمال العلاج، وفقا لأحدث البروتوكولات العالمية.