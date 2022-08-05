الهجرة تُعيد الطفل «سليم» المُصاب بضمور العضلات لاستكمال علاجه في مصر

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة للمصريين بالخارج، واستمرارا لمتابعة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة، لحالة الطفل المصري «سليم»، البالغ من العمر 3 أشهر، والمصاب بمرض الضمور العضلي الشوكي بالمملكة العربية السعودية، تواصلت الوزارة مع الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس إدارة جمعية «مصر الخير»، لترتيب نقل الطفل بطائرة مجهزة طبيًا.

نقل الطفل بطائرة مجهزة طبيا من السعودية إلى مصر

ومن المقرر أن تقلع اليوم من مطار الرياض، في تمام الخامسة والنصف عصرًا إلى مطار القاهرة الدولي على رحلة رقم 967، لاستكمال رعاية الطفل سليم في مصر بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

ومن ناحيتها، ثمّنت وزيرة الهجرة حرص الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، وفريق عمل الوزارة، على توفير مكان لعلاج الطفل «سليم»، بمستشفى الطفل، وكذلك وتوفير سيارة إسعاف لنقله من المطار فور وصوله، وتجهيز فريق طبي لمتابعة الحالة.

توفير مكان لعلاج «سليم»، بمستشفى الطفل

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إنه تم التنسيق مع الجهات المعنية استجابة لاستغاثة وليا أمر الطفل بنقله إلى مصر لتلقي العلاج المناسب وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له، وأضافت أنه فور تلقي الاستغاثة من والديه الذين رزقا بطفلهما الأول بعد 10 سنوات من الزواج، قامت وزارة الهجرة بالتواصل مع الأطباء والفريق العلاجي الخاص بالطفل للوقوف على حالته وما تستلزمه الحالة لنقله إلى مصر، مؤكدة أن مصر دائما تقف في صف أبنائها في كل مكان حول العالم.