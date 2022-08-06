«الأوقاف» تطلق مجالس الإقراء بالمساجد.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إطلاق الوزارة مجالس للإقراء على كبار العلماء بالمساجد الكبرى، ابتداء من السبت 20 أغسطس، بواقع جلسة واحدة في الأسبوع، مؤكدا أنها ستكون في أربعة علوم، وهي «الحديث وعلومه، والتفسير وعلوم القرآن، والفقه وأصوله، واللغة العربية».

وعن أماكن انعقاد مجالس الإقراء، أكد وزير الأوقاف، أنها ستكون بمساجد الإمام الحسين، السيدة نفيسة، عمرو بن العاص بالقاهرة، ومسجد ناصر بأسيوط، كمرحلة أولى.

شروط الالتحاق بمجالس الإقراء

عن آلية الالتحاق بالمجالس، أكد أنه على من يرغب في التسجيل ملء النموذج التالي:

https://forms.gle/sDuefLi8Q9AKDUqU6،

في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه، إذ تقتصر القراءة على المسجلين رسميًا، مؤكدا أن الحضور عامًا ومفتوحًا.

وكان وزير الأوقاف، قرر فتح باب التقدم للراغبات في عضوية مقارئ السيدات من الواعظات المعينات والمعتمدات والمحفظات المعتمدات، وعضوات هيئة التدريس ومعاوناتهن بجميع الجامعات المصرية.

برنامج حق الطفل

وجه الشيخ يسري عزام إمام وخطيب مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة الشكر والتقدير لوزير الأوقاف واصفًا إياه بالوزير المقاتل، الذي يحمل لواء التنوير.

وأكد أن وزير الأوقاف استطاع أن يسمع الناس دوي القرآن الكريم من الأطفال في بيوت الله (عز وجل)، وهو داعم للجميع من أبناء وزارة الأوقاف، إذ قدم المتميزين من الأئمة والواعظات للإعلام، وهذا لم يحدث من قبل، مبينا أن عدد الأطفال في برنامج «حق الطفل» في مسجد عمرو بن العاص، بدأ بنحو عشرين طفلًا، حتى وصل عددهم الآن إلى خمسمائة طفل، في إقبال كبير من الأطفال، وتشجيع أكبر من أولياء أمورهم.

رفع بدل المقرأة النموذجية

وتشجيعا لأهل القرآن، أعلن رفع بدل المقرأة النموذجية من مائة وستين جنيها إلى أربعمائة جنيه شهريا، وبدل مقرأة كبار القراء إلى خمسمائة جنيه، بداية من أغسطس 2022.