وزارة الأوقاف تفتتح 12 مسجدا في محافظات مختلفة اليوم الجمعة.. اعرفها

تفتتح وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الجمعة، عددا من المساجد على مستوى الجمهورية، في بعض المحافظات المختلفة، شملت تلك الافتتاحات، تجديد وتطوير للمساجد الموجودة بالفعل في بعض المناطق، بالإضافة إلى إحلال وتجديد مساجد جديدة، ويقابل العديد من المواطنين تلك الافتتاحات التي تقوم بها وزارة الأوقاف المصرية بالإقبال والفرحة الملحوظين.

وزارة الأوقاف تفتتح مساجد جديدة

وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية عبر موقعها الرسمي، افتتاح 12 مسجدا في 7 محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، منهم مسجدين تمت بهما أعمال تطوير وصيانة، وهم مسجد فاطمة النبوية بمنطقة الدرب الأحمر التابع لمدرية الأوقاف بمحافظة القاهرة، ومسجد صيدناوي البكري، في منطقة كفر الدوار التابع لمديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، أما عن المساجد الـ10 التي افتتحتها الأوقاف، فتتلخص في الآتي:

- مسجد أبو سالم في قرية السعودية بالعياط، ويتبع مديرية أوقاف الجيزة.

أما عن مديرية أوقاف القليوبية فتم فتح 2 مساجد وهم:

1- مسجد الشهيد في كفر شبين بشبين شرق

2- مسجد النور في أكياد دجوى ببرشوم

مساجد الأوقاف في المنوفية والغربية

وفتح 3 مساجد في مديرية أوقاف المنوفية، يتلخصون في الآتي:

1- مسجد الأربعين في الرملة بأشمون

2- مسجد الرحمة في هزبة الطامية بمركز الشهداء

3- مسجد الرحمن في الكوم الأخضر بشبين الكوم

- فضلا عن افتتاح مسجد عز الرجال سعيد في العزيزية بسمنود، التابع لمديرية أوقاف الغربية.

بالإضافة إلى افتتاح 3 مساجد تابعين لمديرية أوقاف المنيا، وهم:

1- مسجد الفتح في عزبة عبد الله الخواجة بسمالوط

2- مسجد عمر بن الخطاب في كوم النور بأبو قرقاص

3- مسجد الرحمن الجبارتي بصفط اللبن

وفي الغربية، افتتحت مديرية الأوقاف مسجد عز الرجال سعيد في العزيزية بسمنود.