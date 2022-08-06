بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.. اعرف فضل الرضا بقضاء الله وقدره

ظهرت نتيجة الثانوية العامة 2022، قبل ساعات، وصاحبها حالة من السخط وعدم الرضا من بعض الطلاب والطالبات، ما استوجب توضيح فضل الرضا بقضاء الله وقدره، حتى يرضى الطلاب بالنتيجة الخاصة بهم، ولا يسخطون منها، لينالوا فضل الرضا بقضاء الله وقدره.

رسالة لطلاب الثانوية العامة 2022

يقول الدكتور محمود الصاوي، أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن فضل الرضا بقضاء الله وقدره كبير جدا، إذ يمثل استقبال النتيجة والرضا بها، اختبار لهؤلاء الطلاب، ومن يرضى منهم بنتيجة الثانوية العامة 2022، يفوز بجائزة انشراح الصدر، وسعادة القلب، وطمأنينة النفس، وراحة البال.

فضل الرضا بقضاء الله وقدره

أوضح أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فضل رضا الطلاب، بقضاء الله وقدره عظيم وأجره كبير، ويجب على الطلاب عدم الخوف من ضرر البشر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام، وجفَّت الصحف».

أجر رضا طلاب الثانوية العامة 2022

أشار «الصاوي»، إلى أن طلاب الثانوية العامة 2022، يجب عليهم أن يعلموا أن الخير فيما اختاره الله، لأن الطالب لا يعلم الخير له، وقال الله تعالى: «وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ»، وقال أحد الصالحين: «ارضَ بقضاء الله من عسر ويسر، فإن ذلك أقل لهمك، وأبلغ فيما تطلب من أمر آخرتك، واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا، حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء، كرضاه عند الغنى والرخاء؛ كيف تستقضي الله في أمرك، ثم تسخط إن رأيت قضاء مخالفا لهواك، ولعل ما هويت من ذلك، لو وفق لك لكان فيه هلاكك، وترضى قضاءه إذا وافق هواك، وذلك لقلة علمك بالغيب، إذا كنت كذلك، ما أنصفت من نفسك، ولا أصبت باب الرضا، وقال ابن رجب: وهذا كلام حسن».

آداب التعامل مع البلاء

تابع أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن طلاب الثانوية العامة 2022 يجب أن يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلـم، فقد روي عن أم سلمة رضي الله عنها، أنها قالت: «سمعت رسول الله يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها، قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله».