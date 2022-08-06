طريقة حساب تنسيق كلية الإعلام 2022 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن هناك استعدادات مكثفة بمختلف الجامعات لانطلاق مرحلة التنسيق، موضحة أن آخر موعد لتسجيل اختبارات القدرات، يوم 11 أغسطس الجاري.

وأكدت المصادر، أن القدرات تعتبر جزءا رئيسيا من تحديد الحدود الدنيا للاتحاق ببعض الكليات، التي يشترط دخولها اجتياز عدد من الاختبارات، إلى جانب الحد الأدنى للقبول بها، منها تنسيق كلية الإعلام 2022 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي.

وأشارت إلى أن نسب الطلاب المجتازين لاختبارات القدرات بالإعلام وغيرها من الكليات، ومدى الإقبال على تسجيل الرغبات، من العوامل الرئيسية لتحديد الحدود الدنيا للقبول بالكلية.

تنسيق كلية الإعلام 2022 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي

أوضحت مصادر وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات الحكومية، أن تنسيق كلية الإعلام 2022 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي، لم يتم تحديده حتى الآن، لافتة إلى أن تنسيق الجامعات 2021 العام الماضي، شهد نزول عدد من كليات الإعلام للمرحلة الثانية للتنسيق، بالنسبة للشعبة العلمية، مؤكدا أن موقع التنسيق الإلكتروني يعمل حاليا بكفاءة عالية في استقبال رغبات الطلاب، للتسجيل في اختبارات القدرات 2022، حتى يوم 11 أغسطس المقبل.

تنسيق الجامعات 2022

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن الجامعات الخاصة على أتم الاستعداد لتنسيق القبول للعام الجامعي 2022-2023، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية ضد فيروس كورونا.

أشار إلى أنه حتى الآن، لم يتم تحديد الحدود الدنيا للالتحاق بالجامعات الخاصة، وأن المجلس سيقرها في اجتماعه المقبل، المقرر عقده خلال الأيام القليلة المقبلة، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.