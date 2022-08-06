عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، يبحث الكثيرون عن تنسيق كلية تجارة 2022 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي، والذي يجرى تحديد الحد الأدنى لها مع إعلان الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى للشعبتين العلمية والأدبية والتي من خلالها تحدد الحدود الدنيا لمخلتف الكليات، والذي من المرجح إعلانها خلال ساعات قليلة.

تنسيق كلية تجارة 2022 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي وأدبي يتوقف على سعة الكلية وإمكانياتها، خاصة وأن الكلية تقبل طلاب الشعبتين العلمية والأدبية، ومن هنا استعدت الجامعات لتنسيق العام الدراسي الجديد 2022-2023.

تنسيق كلية تجارة 2021 لطلاب الثانوية العامة شعبة أدبي

- كلية التجارة جامعة دمياط 293.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة المنصورة 292.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة عين شمس 292.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة الإسكندرية 291.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة إدارة أعمال حلوان 290.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة الزقازيق 289.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة جنوب الوادي 287.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 283.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة بور سعيد 282.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة كفر الشيخ 280.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة بنها 280.0 درجة.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة القاهرة 280.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة أسوان 279.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة العريش 276.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة المنوفية بشبين الكوم 274.0 درجة.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة عين شمس 274.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة دمنهور 274.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة السويس 273.0 درجة.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة الإسكندرية 272.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة بني سويف 270.0 درجة.

-كلية التجارة جامعة سوهاج 270.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة أسيوط 270.0 درجة.

- كلية التجارة جامعة مدينة السادات 270.0 درجة.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة المنصورة 269.0 درجة.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة بنها 268.0 درجة.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة الزقازيق 268.0 درجة.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة دمياط 268.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة المنوفية بشبين الكوم 266.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة دمنهور 265.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 265.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة بور سعيد 264.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة طنطا 264.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة أسوان 264.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة السويس 263.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة كفر الشيخ 263.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعةمدينة السادات 263.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة جنوب الوادي 263.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة العريش 262.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعةبني سويف 262.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة أسيوط 261.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة سوهاج 260.0 درجة.

تنسيق كلية تجارة 2021 لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي

-كلية تجارة جامعة الزقازيق 310.0 درجة.

-كلية تجارة جامعة كفر الشيخ 308.0 درجة.

-كلية تجارة جامعة دمياط 305.0 درجة.

-كلية تجارة جامعة جنوب الوادي 304.0 درجة.

-كلية تجارة جامعة طنطا 302.0 درجة.

-كلية تجارة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 301.0 درجة.

-كلية تجارة جامعة بني سويف 301.0 درجة.

-كلية تجارة جامعة دمنهور 301.0 درجة.

-كلية تجارة جامعة بورسعيد 299.0 درجة.

-كلية تجارة جامعة أسيوط 299.0 درجة.

-كلية تجارة جامعة الإسكندرية 298.0 درجة.

-كلية تجارة جامعة العريش 298.0 درجة.

-كلية تجارة جامعة القاهرة 296.0 درجة.

-كلية تجارة جامعة بنها 296.0 درجة.

-كلية تجارة جامعة المنوفية بشبين الكوم 296.0 درجة.

-كلية تجارة جامعة أسوان 296.0 درجة.

-كلية تجارة جامعة السويس 294.0 درجة.

-كلية تجارة جامعة عين شمس 294.0 درجة.

-كلية تجارة وإدارة أعمال جامعة حلوان 294.0 درجة.

-كلية تجارة جامعة مدينة السادات 292.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة المنصورة 289.5 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة دمياط 285.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة الإسكندرية 282.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة الزقازيق 282.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة كفر الشيخ 280.0 درجة.

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 274.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة جنوب الوادي 273.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة أسوان 271.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة دمنهور 270.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة طنطا 269.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة القاهرة 267.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة أسيوط 263.5 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة بني سويف 263.5 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة عين شمس 263.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة بنها 263.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة بورسعيد 262.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة سوهاج 261.5 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة السويس 260.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة المنوفية بشبين الكوم 260.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة العريش 259.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 259.0 درجة.

-كلية تجارة انتساب موجه جامعة مدينة السادات 258.0 درجة.