سلوى عثمان: مريت في شغلي بأشياء تحبطني.. وأتمنى أقدم أدوارا تبرز مهاراتي

حلت سلوى عثمان ضيفة على برنامج «لمن يهمه الفن» الذي تقدمه أميرة نور على نغم إف إم، وتحدثت عن الكثير من الأشياء التي تخص حياتها الشخصية والفنية أيضًا.

حياة سلوى عثمان الشخصية

وقالت سلوى إنها تنتمي لبرج السرطان، الذي يتميز بالرومانسية والنظام وشدة الحساسية، ويحافظ على شعور الآخرين، ولكن مزاجه متقلب.

وتابعت سلوى: «سبق ومريت بأشياء تحبطني في حياتي، ولكن امرأة السرطان قوية، وبحب التمثيل وبلاقي فيه الشغف والمتعة، أتمنى الفترة الجاية أقدم شغل أكتر ومتنوع عن الأدوار اللي قدمتها، ومن خلاله تبان قدرتي وموهبتي التمثيلية، وطبعًا الصحة والستر».

كواليس كيرة والجن

وعن مشاركتها في فيلم كيرة والجن قالت: «قمت بدور المرأة الصعيدية القوية، والمخرج مروان حامد تناول ثورة 1919، وكانت الكواليس جميلة أوي، وأول مرة أروح الأقصر وأسوان، وكانت المناقشة بيني وبين مروان حوالين قوة الشخصية حتى في أشد وقت للانفعال وهو لحظة موت بنتي، قال لي ولا حتى دمعة».

وعن الأقرب لقلبها في التمثيل، قالت: «الفيديو والسينما هما أقرب ليا من المسرح، ولما بقرأ دور كويس مكتوب حلو مع مخرج جميل ساعتها بحس إن الدور بيناديني وعشان أحضّر للدور لازم يكون عاجبني، وأقعد أذاكره كويس أوي، وعشان أكون حافظة ومتفرغة للأداء والتمثيل مش لسه هفتكر الكلمة اللي المفروض تتقال».