فنانون من أمريكا يدربون مصريين على الاستعراض والموسيقى: حلم تحقق

رحلة مختلفة خاضها 4 من الموسيقيين المحترفين وخبراء الاستعراض، جاءوا من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر، لتقديم ورشة عمل مختلفة تحت رعاية السفارة الأمريكية بالقاهرة، ليقدموا برنامج تدريبي حمل اسم «يس أكاديمي» لـ25 فنانا، بعضهم وضع قدمه على طريق الاحتراف، والبعض الآخر لا يزال يتحسس خطواته، فيما تعد تلك التجربة الأولى لفئة ثالثة شاركت في برنامج استمر لعشرة أيام.

وضم البرنامج، فنون «الهيب هوب» وموسيقى الغرفة وفنون «برودوادي» والرقص المعاصر، بمشاركة يت باس، وهي ممثلة من برودواي، حائزة على عدة جوائز، وقدمت عروضها في عدد كبير من أعمال برودواي، المرشحة لجوائز إيمي وتوني، ودرست وأرشدت النجوم الصاعدين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في أوبرا متروبوليتان، وكذلك في لبنان، وإريتريا، وأوغندا، وباكستان

وعن مشاركتها بمصر، قالت «كيت» في تصريحات لـ«الوطن»، قدمت مزيجا يتكون من تدريب الغناء والتمثيل والرقص، معربة عن سعادتها بالمشاركة في تدريب فنانين من مصر، مشيرة إلى أن هذه الفرصة مهمة للتعرف على الثقافة والفنون والموسيقى المصرية، واكتشاف الأصوات المصرية المختلفة، وما الذي يمكن أن تقوم به.

الموسيقى العربية والتخت الشرقي

وتابعت: أتاحت لي تلك الورشة، التعرف على الموسيقى العربية والتخت الشرقي والسلم الموسيقي الشرقي المختلف عن المعتاد لدينا بالغرب، وللمرة الأولى أكون بهذا القرب من العظيمة أم كلثوم وأتعرف من خلال طلابي، على فنانين معاصرين، منهم عمرو دياب، بخلاف الأشكال الموسيقية الأخرى في المشهد الفني والموسيقي المصري، وهذا كان مفاجئا، خاصة ذلك الأسلوب الفريد الذي يتم فيه دمج الكلمات العربية مع الإنجليزية، ونتيجتها المبهرة على المستوى الموسيقي، إلى جانب الطريقة التي تُترجم بها في موسيقى فيوجن مختلفة، وموسيقى البوب، ما يمنحها طعمًا خاصًا وموسيقى خاصة تفوز بها، لا تسمع في أي مكان آخر.

وأضافت أن خلال هذه التجربة، رأيت العديد من النساء اللاتي يتمتعن بموهبة كبيرة، ربما بنسبة 95% عن الآخرين، الذي تعاملت معهم في أماكن أخرى، وهذا شيء لم أتوقعه في الحقيقة.

داستن: لم أتخيل أن تصل بي الموسيقى لمصر

قال داستن كارلسون عازف جيتار وملحن ومغني، لطالما كنت مغرمًا بالعمارة والآثار المصرية والأهرامات في مصر، ولم أعتقد أبدًا أن الموسيقى ستوصلني إلى هنا، إن وجودي في مصر بمثابة حلم يتحقق.

وتابع: دربت العديد من الموسيقيين من ثقافات وخلفيات مختلفة، لا نتحدث عن المجال التعليمي فقط، وإنما يتضمن حديثنا ثقافة الموسيقى نفسها مثل الهيب هوب، هذا أيضا يفتح المجال للتعرف إلى كل ثقافة عن طريق المخرجات الفنية التي يقدمها المشاركون.

وأضاف هانز بييروهو فنان هيب هوب، أن النجاح في طريق الاستعراض، يحتاج من طلاب الموسيقى التحلي بالصبر، والعمل الجاد والتدريب، وبالطبع يجب أن تعمل لساعات عديدة أيضًا.

وأوضح أن الأمر يتطلب القدرة والرغبة والاستعداد لفعل ما تريده بالضبط، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكونوا مرتاحين، لا سيما عندما يكون لديهم أشياء للتعبير عنها، مشيرا إلى أن الطلبة في مصر يتميزون بالرغبة في النجاح والطموح.

واختتم أندريس فيرا عازف تشيلو، وعضو في الرباعية المرشحة لجائزة جرامي سان فرانسيسكو، قيل لي من القائمين على برنامج "يس اكاديمي" إنه سيكون لدي طلاب ليسوا من ذوي الخبرة، وما وجدته على أرض مصر أني كنت أعمل مع الكثير من الموسيقيين المحترفين، وكانت تجربة رائعة منذ أن وجدت أن الطلاب مدربون جيدًا ولديهم أفكار رائعة.