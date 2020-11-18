جامعة حلوان تطلق مهرجان الـ"هيب هوب": تنمية لمهارات الطلاب

تنظم إدارة نشاط الفنون بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، مهرجان لموسيقي "هيب هوب" بمجالاتها: الراب - البيت بوكس - المحاكاة الصوتية - الموسيقى الإلكترونية.

يأتي انطلاق هذا المهرجان في ظل حرص الجامعة على الاهتمام بالأنشطة الطلابية بهدف تشجيع الطلاب على المشاركة والتفاعل والإسهام الإيجابي في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، وتنمية المهارات الفنية والموسيقية.

تقام فعاليات المهرجان في تمام الساعة العاشرة صباحا خلال الفترة من يوم الأحد وحتى الخميس بقاعة (ن) الملحقة بالمبنى الإداري، وبقاعة المكتبة الموسيقية بالمكتبة المركزية، وذلك تحت إشراف راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، وطارق عرفان مدير الإدارة.

يذكر أن موسيقى "هيب هوب" أو موسيقى الرّاب هي أحد أنواع الموسيقى والثقافة في الولايات المتحدة الأمريكية وهي موسيقى شعبيّة طوّرها الأمريكيون الأفارقة والأمريكيون اللاتينيون.

ويستعد مركز التطوير الوظيفي CDC بجامعة حلوان، لإطلاق مشروع تأهيل طلاب الفرق النهائية لسوق العمل CAREERY، حيث يقدم المشروع دورة مهارة البحث عن وظيفة، ودورة إدارة الذات، وذلك بصورة مجانية، وتأتي الدورات التدريبية المقدمة للطلاب من جامعة حلوان وفقا للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل.

وتشمل دورة مهارة البحث عن وظيفة ويتعلم خلالها الطالب كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيفية الاستعداد للمقابلة الشخصية وكيفية البحث عن وظيفة بالطرق التقليدية والطرق الإلكترونية وكيف يعد الطالب نفسه لسوق العمل.

كما يقدم المشروع للطلاب دورة مهارات إدارة الذات ويتعلم فيها الطالب كيف يكتشف نفسه ويحدد نقاط القوة والضعف في شخصيته، وكيف يحدد أهدافه ويقوم بصياغتها بشكل جيد قابل للتنفيذ حتى يحقق أهدافه وكيف يخطط لمهام حياته، وكيف ينظم ويدير وقته، وكيفية التعامل مع المحيطين به في بيئة العمل.