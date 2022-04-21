معرض للكتاب وأمسية موسيقى عربية في ليالي رمضان الثقافية والفنية بالسويس

قدمت فرقة الموسيقى العربية لقصر ثقافة السويس، مساء أمس، عرضًا متميزًا ضمن ليالي رمضان المقامة على كورنيش السويس بأول طريق بور توفيق، وذلك في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعي الثقافي والفكري، وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين في كافة المجلات الثقافية والفنية، لتقديم أعمالهم من خلال مثل هذه الفعاليات.

المحافظ يفتتح ليالي الرمضانية مع السوايسة

وافتتح اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، الليالى الرمضانية راعيا ومنظما لهذا العمل الفنى الذى يعيد للسويس وجهها الفني المتميز من خلال واحة من الجمال؛ جرى تنفيذها من خلال عملية تطوير الكورنيش وإنشاء ممشى أهل السويس.

الموسيقى العربية تتألق على كورنيش السويس

فرقة ثقافة السويس للموسيقي العربية بقيادة الفنان محمود غانم، قدمت عرضاً تضمن باقة من أغاني الزمن الجميل، أعادت لأذهان الحاضرين سحر الأغاني والطرب الجميل، كما قدمت الفرقة باقة من الأغاني الشبابية التي أعطت نوع من البهجة والتفاعل من الجماهير، ووصفوها بأنها كانت أكثر من رائعة.

معرض للكتب وأنشطة للأطفال ورسم على الوجوه

تضمنت الليلة الرمضانية مساء الأربعاء، تنظيم معرض لبيع الكتب المخفضة السعر للجمهور بكورنيش السويس، بهدف نشر الوعي الثقافي والفكري وتشجيع الشباب علي القراءة، وتواجدت الفنون التشكيلية بإشراف لمياء محمدعبد المنعم، التي رسمت بالألوان الصحية على وجوه الأطفال، كما أقيمت الحلقات الأدبية والثقافية وتنظيم محاضرة بعنوان «التنمية المستدامة.. متحدث رسمي في بناء الجمهورية الجديدة»، حاضر فيها الدكتور أحمد عبد الكريم، أعقبها أمسية شعرية رمضانية قدمها باقة من أدباء وشعراء السويس منهم ماجدة سعد وطارق عبد المنعم.