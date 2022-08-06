توقعات تنسيق كلية الهندسة 2022 في جميع الجامعات المصرية: «زي 2021»

تحسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولجنة تنسيق القبول بالجامعات المصرية، خلال الساعات القليلة المقبلة، موعد انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022، والحدود الدنيا لتسجيل رغبات المرحلة لطلاب الشعبة العلمية علوم والشعبة الرياضية والشعبة الأدبية، وكذلك الاستعداد لوضع الأعداد المقرر قبولها بكل كلية، وانتظار ما تسفر عنه تسجيلات الطلاب لرغباتهم بالمرحلة الأولى، إذ سيجري بناء عليها تحديد الحدود الدنيا للكليات التي من بينها تحديد الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة 2022 في جميع الجامعات المصرية.

تنسيق كلية الهندسة 2022 في جميع الجامعات المصرية

ووفقاً للبيان الإحصائي الصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنتيجة الثانوية العامة 2022، التي كشف عنها وزير التربية والتعليم، اليوم، فمن المتوقع أن يستقر تنسيق كلية الهندسة 2022 في جميع الجامعات المصرية عند 80% أسوة بالعام الماضي، نظراً لاستيعاب كليات القطاع الهندسي لما يقرب من 18 ألف طالب، وهو الرقم الذي يقترب من عدد الطلاب الذين حصدوا مجاميع من 80% أو أعلى.

تنسيق الكليات 2022.. توقعات بانخفاض الحدود الدنيا لكليات القطاع الأدبي

ورصد التقرير، أن التوقعات بالنسة للشعبة الأدبية، خاصًة بعد الانخفاض الذي أوضحته شرائح مجاميع النتيجة، تشير إلى انخفاض الحدود الدنيا للقبول بكليات القطاع الأدبي عن العام الماضي، بواقع درجتين كحد أقصى لكل كلية.

ويستعد مكتب تنسيق القبول الرئيسي بجامعة عين شمس، لاستقبال الطلاب للإجابة عن كل استفساراتهم بشأن أعمال تنسيق القبول والجامعات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، عن أنه من المقرر أن ينطلق تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية 2022، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، بـ 72 ساعة.