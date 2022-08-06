السيسي: حياة كريمة مستمرة.. والمرحلة الأولى ممتدة معنا لآخر 2022

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية مستمرة في مشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري: «حياة كريمة ماشية، لكن المرحلة الأولى هتمتد معانا لآخر السنة، أنا بحب اتكلم مع الناس بكل شفافية، كان هدفنا وأملنا إننا نخلص من المرحلة الأولى في شهر 6 أو 7 اللي فاتوا، لكن محصلش، مش عشان التمويل، لأ، إحنا حطينا التمويل وقلنا إننا نحافظ عليه، لكن تأخر التنفيذ لأن سلاسل التوريد كان لها تأثير في الكثير من الحاجات اللي بنجيبها».

الرئيس: نستهدف حياة 60 مليون مواطن

وأضاف «السيسي»، خلال تفقده الكلية الحربية، وعُرض على شاشة «extra news»: «لما بنعمل محطات معالجة، أو لما بنعمل أشغال تحتاج بعض المنتجات أو مستلزماتها تيجي من الخارج، فقلنا هنستحمل الـ6 شهور دول، ونكمل، لكن حياة كريمة، إحنا إن شاء الله مستمرين فيها، لأننا في النهاية بنستهدف حياة 60 مليون، ولو ربنا سبحانه وتعالى وفقنا فيها، هيبقى حاجة كبيرة أوي وجميلة عملناها لبلدنا».

وتابع رئيس الجمهورية: «إحنا شغالين في البلد زي ما إحنا، يمكن بنحاول إلى حد ما نحوكم إجراءاتنا عشان نجابه الظروف اللي موجودة دي في مستلزمات إنتاج أو مشتقات بترولية زادت قيمتها أو كلام من هذا القبيل بنحاول نعمل ده».