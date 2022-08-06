الرئيس السيسي: مصر حققت معدل نمو 9% في الربع الأول من عام 2022

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جائحة فيروس كورونا المستجد كان لها تأثير بشكل أو بأخر على دول العالم أجمع، مؤكدا أن مصر استطاعت التغلب على هذه الأزمة من خلال البرنامج الاقتصادي الذي أطلق خلال السنوات الماضية.

السيسي: قدمنا دعما للناس اللي فقدت شغلها

وأضاف السيسي، خلال جولة تفقدية في الكلية الحربية: «عاوز أقول نجحنا في البرنامج الاقتصادي، اللي أطلقناه في نوفمبر 2016، كان هو اللي خلانا نقدر نتحمل صدمة الـ سنتين بتوع أزمة كورونا، ومع الوضع في الاعتبار عملنا حزم تمويلية تخفف على الناس، الناس اللي فقدت أشغالها، زي السياحة نتيجة الأوضاع دي قدمنا لهم دعم».

وأوضح الرئيس السيسي، أن الدولة حرصت على أن مسار العمل في الدولة يستمر، «حتى لا يتوقف ملايين من الناس عن العمل، لما خلصنا كورونا بدأت الدنيا تتحسن، فدخلنا في يناير وفبراير ومارس اللي هم الربع الأول من العام الجديد كان معدل النمو في مصر 9%، وده معدل نمو محترم، لكن برضوا مش كل الأمور اللي بنتمناها حصلت، أزمة روسيا وأوكرانيا كان لها تداعيات كبيرة جدًا».