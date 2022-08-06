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السيسي: وفرنا احتياطي قمح وأرز وسكر وزيت يكفي 6 شهور بسبب الحرب الأوكرانية

كتب:

محمود البدوي
05:53 م | السبت 06 أغسطس 2022
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الأزمة الروسية الأوكرانية كانت لها تداعيات كبيرة جدًا على الاقتصاد العالمي، «إحنا جزء منه»، مضيفًا: «عملنا حماية اجتماعية شاملة، وحماية اجتماعية مستهدفة، الحماية المستهدفة دي يعني استهدفنا ناس معينة، طب يعني إيه الحماية الشاملة؟، قلنا إن السلع الأساسية كلها بنحاول إنها تبقى موجودة بوفرة، لأن عدم وجودها بوفرة يؤدي إلى ارتفاع سعرها أكثر حتى من معدلات تسعيرتها العادية، لأن الطلب يزيد».

وأضاف «السيسي»، خلال جولة تفقدية في الكلية الحربية، عرضتها قناة «إكسترا نيوز»، أنه حال عدم توفير السلع «الناس تقلق وتخاف ويندفعوا في اتجاه الشراء، تقوم الدنيا تتلخبط، إحنا قلنا إيه بقى، قلنا الـ6 شهور القادمين يبقى عندنا سلع أساسية تكفي الدولة، ده اسمه التأمين الغذائي الشامل، أو الأمن الغذائي الشامل للدولة،  يبقى لدينا احتياطي قمح وأرز وسكر وزيت يكفينا مدة الـ6 شهور، وإحنا حريصين إننا نحافظ على هذا الأمر».

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بقلم محمود البدوي