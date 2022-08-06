السيسي: حرصنا على عدم انعكاس زيادة الأسعار عالميًا على المواطن المصري

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه «عندما حدثت الأزمة الروسية الأوكرانية كانت كل السلع موجودة ومتوفرة، الناس كانت بتنزل تجيب اللي هي عاوزاه، عمرنا ما قلنا لحد هات كذا أو ما تخدش كذا، والحمد لله مستمرين على ده، لكن كل الحديث كان على التسعير»، موضحًا أن التسعير تأثر كثيرًا، لكن حاولنا ألا ينعكس هذا التأثير على المواطن في مصر.

السيسي: الدولة تتحمل فرق زيادة سعر القمح والطاقة وليس المواطن

وأضاف «السيسي» خلال تفقده الكلية الحربية، صباح اليوم، وعرضته قناة «إكسترا نيوز» منذ قليل، «يعني لو احنا النهارده بنجيب القمح بتمن معين، بعد الأزمة القمح زاد بره، وفيه غلاء، وزاد السعر، واحنا جبناه بزيادة، إحنا في مصر معكسنهاش على التسعير بتاع الدولة، لا، حاولنا إن ده لا يؤثر كثيرًا، يعني مثلاً، لو قلت إن رغيف الخبز كان بيتعمل بـ60 و65 قرش قبل كده، وبقى دلوقتي بيتكلف 80، فهو برضه بيتباع بـ5 قروش، حاولنا إن إحنا نحافظ على التسعير مايتغيرش، طب الدولة تتحمله؟ آه تتحمله، والكلام ده ينطبق على الطاقة طبعًا».