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تامر حسين: «أي اسم بيقترن بعمرو دياب بيبقى في السماء»

كتب:

محمود الرفاعى
07:09 م | السبت 06 أغسطس 2022
تامر حسين وعمرو دياب

تامر حسين وعمرو دياب

شكر الشاعر تامر حسين، عمرو دياب، حينما طلب الأخير منه الصعود إلى خشبه المسرح في حفله الأخير الذي أقيم بالساحل الشمالي.

تامر حسين قدم مع عمرو دياب 60 أغنية

عمرو دياب قدم تامر حسين بعدد من الأغنيات التي قدمها له في مشواره؛ منها اتقل وراضي، واللي يمشي يمشي، وزمن المجاملة.

وطلب تامر حسين من عمرو دياب الميكرفون لكي يقول كلمة للجمهور: «الراجل ده صاحب فضل على الصناعة كلها، ومن أول الشعراء والملحنين، وأي اسم اقترن بعمرو دياب بقى في السماء».

تامر حسين احتفل مؤخرا بطرح أغنيته الجديدة مع عمرو دياب، التي حملت اسم زمن المجاملة، وهي التعاون رقم 60 لهما.

تامر حسين بدأ مسيرته مع عمرو دياب 2009

وبدأت مسيرة عمرو دياب مع حسين عام 2009 بأغنية وياه في ألبوم حمل نفس الاسم، واستمرت حتى العام الجاري بأغنيتي اللي يمشي يمشي وزمن المجاملة انتهى.

دياب أعلن في حفله الأخير، أن هناك أغنية جديدة يطرحها خلال الأيام المقبلة بعنوان «سينجل»، وهي من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع رامي سمير.

 

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