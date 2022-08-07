الشباب والرياضة تعلن عن وظائف خالية بمرتبات مغرية لراغبي العمل

يبحث الكثير من الشباب الخريجين والطلبة عن وظائف خالية للعمل بها في المؤسسات المختلفة، سواء كانت تلك المؤسسات حكومية أو خاصة، ما يجعل وزارة الشباب والرياضة تحرص توفير فرص عمل للشباب في مختلف المجالات، وأعلنت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن عدد من الوظائف الخالية في إحدى شركات الأدوية الشهيرة بمرتب مجزي.

وسعيا من بوابة «الوطن»؛ لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية والشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف في شركة المتحدون العرب، ليتم الاتصال مباشره بالعملاء وعرض عليهم الأصناف المتاحه وفهم متطلبات البيع، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف شركة الأدوية

- أماكن العمل تكون في مدينة نصر.

- أن يكون المتقدم للوظائف الخالية لديه مؤهل عالٍ، يفضل أني يكون من خريجي التجارة والآداب.

- أن يكون لديه خبرة من 2 إلى 3 سنوات.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 26 عامًا.

حقوق ومميزات وظائف شركة الأدوية

- تمنح الشركة العاملين المرتب أساسي + عمولة مجزية.

- عدد ساعات العمل يصل إلى 8 ساعات.

- يوم إجازة في الأسبوع.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في إحدى شركات الأدوية الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، واختيار الوظيفة المطلوبة والدخول إلى الاستمارة الخاصة بتلك الوظائف، وملء البيانات الخاصة بالراغب في الالتحاق بالوظائف.