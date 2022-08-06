«السجيني» لـ طلاب الثانوية العامة 2022: كن رائدا في أي مجال

وجه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية نصيحة حول نتيجة الثانوية العامة قائلًا عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «ولدت وكان الجميع من الأقارب والأصدقاء يلقبونني بالدكتور كناية عن أن والدي رحمه الله عليه كان من مشاهير الطب بالإسكندرية»

نتيجة الثانوية العامة 2022

وتابع: «جاءت نتيجة الثانوية العامة، ولم أتمكن من الالتحاق بكلية الطب، ورفض والدي بشدة رغم قدرته المالية أن أسافر لمدة عام لإحدى الدول للالتحاق بكلية الطب هناك ثم أرجع مصر، وذلك كما كانوا يفعلون في ذلك الوقت ووصف هذا الأمر بالتحايل غير مبروك».

وقال لي حرفيًا: «لا تفرق معي أن تعمل جامع قمامة ولكني سوف أكون فخورًا بك إذا نجحت أن تكون رائدًا في مجال جمع القمامة» وكان تشبيهًا ووصفًا سابقًا زمنه.

السجيني يروي موقفا طريفا بعد الثانوية العامة

واستكمل: «امتثلت طبعًا لرغبته.. ووصلت رسالته إلى عقلي وجداني، وعملت من خلالها وعندما تخرجت من الجامعة أسست بفضل الله أول شركة في الإسكندرية تعمل في مجال فريد من نوعه، ونجحت بفضل الله بشكل متميز ثم أسست الشركة التالية، ثم توالت النجاحات في كل المجالات الاقتصادية، والاجتماعية والسياسية إلى أن أصبحت ما أنا فيه الآن».

واختتم السجيني كلامه: «الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، ورحم الله العلامة الأستاذ الدكتور جمال السجينى».