السجيني يزف بشرى لعمال النظافة: مناقشة ملف التثبيت خلال أسابيع

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سيتم عقد اجتماع في بداية دور الانعقاد الثالث في أكتوبر المقبل، بحضور رئيس جهاز التنظيم والإدارة ووزارتي المالية والتنمية المحلية، لحل إشكالية عمال النظافة وبحث مطالبهم بالتثبيت.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس عن البحيرة.

مناقشة تثبيت عمال النظافة بالحكومة

ناقش الاجتماع، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، بشأن تثبيت عمال النظافة بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، على درجة مالية بباب الأجور بالموازنة العامة للدولة.

وطالب مقدم طلب الإحاطة، بضرورة أن يكون هناك حلولا تدريجية لمشكلة عمال النظافة، قائلا: «على الأقل يتم دفع نصف المرتبات من الخزانة العامة، والباقي من موازنة المحافظة، لحين عمل التعديل التشريعي في هذا الشأن».

إقامة دعوى قضائية مؤقتا للتعيين

أكد ممثل جهاز التنظيم والإدارة، أنه لم يتم تثبيت أيا من العمالة في قطاع النظافة، إلا من حصلوا على أحكام قضائية.

وقال النائب أحمد السجيني: «هذه رسالة لكل عامل غير مثبت، بأن يقوم برفع دعوى قضائية»، مشددا على أن اللجنة ستفتح هذا الملف في بداية شهر أكتوبر المقبل، وستتم مناقشته على مستوى الجمهورية، لوضع حل للأزمة.