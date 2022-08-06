لطيفة تصور أغنية «أحسن أحسن» بحضور تامر حسين وعزيز الشافعي (صور)

شاركت الفنانة لطيفة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، صورا من كواليس تصوير أغنيتها الجديدة «أحسن أحسن».

ونشرت لطيفة مجموعة صور، وعلقت عليها قائلة: «لما حبايب قلبي اللي بحبهم جدا، الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والموزع توما، زاروني في دبي، وحضروا تصوير أحسن أحسن.. يا رب تكون عجبتكم».

لطيفة تحتفل بنجاح ألبومها

وتعيش الفنانة لطيفة حاليا، حالة من السعادة، بعد نجاح ألبومها الجديد «لطيفة 2022».

وأعربت لطيفة، عن سعادتها بهذا النجاح خلال بيان صحفي قالت فيه: «الحمد لله أعيش حالة من البهجة والسعادة الكبيرة، لما حققه الميني ألبوم من نجاح كبير، وانتشار في وقت قصير لم يتجاوز أسبوع».

وأضافت لطيفة: «كلما تابعت نسب المشاهدة والاستماع عبر المنصات المختلفة، أشعر بالفخر والفرحة، لأن الله سبحانه وتعالى، كلل مجهودي وتعبي خلال الفترة الماضية من التجهيزات، وتصوير الفيديو كليبات، بالنجاح وردود الفعل الإيجابية من الجمهور في كافة أنحاء الوطن العربي».

يذكر أن ألبوم لطيفة 2022، ضم 5 أغنيات وهي «هنعيشها مرة واحدة»، من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع محمد حمدي، «أحسن أحسن» من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، «أعطيني دم» من كلمات تراث نمير، وألحان علي سالم، «معشوق حبيبو هنا»، من كلمات تراث نمير، وألحان علي سالم، «طار طار» من كلمات وألحان رضا شعير.