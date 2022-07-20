لطيفة بعد تخطي ألبومها 20 مليون مشاهدة: أشعر بالسعادة والحماس

تواصل النجمة لطيفة حصد الأرقام القياسية من خلال ميني ألبوم «لطيفة 2022»، الذي تجاوز 20 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك خلال 5 أيام فقط من طرحه بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وحققت أغنية «هنعيشها مرة واحدة» ما يتجاوز 5 ملايين مشاهدة حتى الآن، كما حققت أغنية «طار طار» ما يزيد على 4 ملايين مشاهدة، بينما اقتربت أغنية «اعطني دم» من 5 ملايين مشاهدة، فيما تخطت أغنية «أحسن أحسن» حاجز 3 ملايين مشاهدة، وأغنية «حبيبو» اقتربت من 2 مليون ونصف مشاهدة.

لطيفة تتحدث عن ألبومها الجديد

وقالت الفنانة لطيفة في بيان صحفي لها: «الحمد لله أعيش حالة من البهجة والسعادة الكبيرة، لما حققه الميني ألبوم من نجاح كبير وانتشار في وقت قصير لم يتجاوز أسبوع».

وأضافت لطيفة: «كلما تابعت نسب المشاهدة والاستماع عبر المنصات المختلفة، أشعر بالفخر والفرحة، لأن الله سبحانه وتعالى كلل مجهودي وتعبي خلال الفترة الماضية من التجهيزات وتصوير الفيديو كليبات، بالنجاح وردود الفعل الإيجابية من الجمهور في كافة أنحاء الوطن العربي».

وتابعت لطيفة أنها استغرقت وقتا طويلا في اختيار أغاني الألبوم، وقررت أن تقدم أغاني تتناسب مع كافة أرجاء الوطن العربي، وهو ما جعلها تستقر على 5 أغان بلهجات عربية مختلفة منها المصرية والعراقية والتونسية.

وقالت لطيفة إن هذا النجاح الكبير الذي حققه الميني ألبوم شجعها لتقديم المزيد من الأعمال خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها انتهت بالفعل من تسجيل أغنية «من بلدي» كلمات الشاب كريم حكيم وألحان خالد عبدالفتاح، وستقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة تمهيدا لطرحها في الصيف الجاري.

ألبوم لطيفة 2022

الجدير بالذكر أن ألبوم «لطيفة 2022» طرح على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وقنوات روتانا، بالإضافة لطرحه على منصات أنغامي وديزر، ودخلت 3 أغان من الألبوم ضمن الأغاني الأكثر استماعا في العالم خلال الأسبوع الجاري.