يوم عاشوراء 2022.. اعرف فضل صيامه ووصية النبي فيه

يوم عاشوراء 2022 من أفضل الأيام، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيامه، وأوصى أمته بصيامه وصيام يوم قبله أو بعده، وروي عن فضله أن النبي قال: « صيامُ يومِ عاشوراءَ، أَحتسبُ على اللهِ أن يُكفِّرَ السنةَ التي قبلَه»، كما قال: «وأفضلُ الصيامِ، بعد شهرِ رمضانَ، صيامُ شهرِ اللهِ المُحرَّمِ».

يوم عاشوراء 2022

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في يوم عاشوراء، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي يوم عاشوراء وفضل صيامه.

وصية النبي للمسلمين في يوم عاشوراء

وفي هذا الصدد، قال الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، إن ابن عباس رضى الله عنهما، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء فقال لهم «ما هذا الذى تصومونه» فقالوا: «هذا يوم عظيم، نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه» فصامه وأمر بصيامه حتى جاء فرض صيام رمضان فبقى صيام يوم عاشوراء مندوبا، وبذلك تكون وصية النبي في يوم عاشوراء أن يصومه المسلمون، وقال النبي «أَنا أَوْلى بِموسى مِنهُم»، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: «لئن بقِيتُ إلى قابلٍ لأصومَنَّ التاسعَ»، وبذلك يستحب صيام تاسوعاء وعاشوراء.

مراتب صيام يوم عاشوراء

وأوضح الداعية أحمد صبري، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن صوم يوم عاشوراء 2022 مندوبا كسائر الأيام التي يندب فيها الصيام، وله فضله الذي ورد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم «يكفر السنة الماضية »، ومراتب صيام يوم عاشوراء ثلاثة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «مراتب صومه ثلاث، أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر، وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم».

فضل صيام يوم عاشوراء

وأشار «صبري»، إلى أن صيام يوم عاشوراء 2022 له فضل عظيم وثواب كبير، وذلك لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: «صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يُكفّر السنة التي قبله»، وبيّن أن صيامه سنة وليس واجبا، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه».