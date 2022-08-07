شروط الاشتراك في منتدى الشباب المصري الروسي الثالث

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحي، الشروط التي يجب توافرها في الشباب الراغبين في المشاركة بفعاليات المنتدى الشباب المصري الروسي الثالث، والتي ستقوم على تنفيذه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية «الادارة العامة للبرامج الثقافية والفنية»، بالتنسيق مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال والإدارة العامة للعلاقات العامة والخارجية ووزارة الخارجية والوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، ضمن فعاليات عام التبادل الانساني الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس فلاديمير بوتين.

وحصلت «الوطن» على تفاصيل كثيرة عن منتدى الشباب المصري - الروسي الثالث، وأهم والمحاور التي سيناقشه ويستعرضها المنتدى، وأهم الشروط التي يجب توافرها في الراغبين للمشاركة، والتي نوضحها على النحو التالي:

أولا محاور منتدى الشباب المصري - الروسي الثالث

- التنمية الخضراء وتأثيرها في حياة العالم.

- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ثانيا أهداف المنتدى:

- تبادل الخبرات والتجارب في مجالات التنمية الخضراء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الشباب المصري والروسي.

- تهيئة المناخ لتطوير مشروعات وبرامج مشتركة بين الشباب المصري والروسي.

- وضع مقترحات لمواصلة تطوير التعاون الشبابي بين مصر وروسيا.

ثالثا: شروط المشاركة في المنتدى

- أن يكون طالبا أو خريجا في المرحلة العمرية من 18 - 35 عامًا.

- أن يكون المتقدم للمشاركة في للمنتدى متخصص أو مهتم بالمجالات الآتية:

1- التنمية الخضراء (green development).

2- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT).

رابعا: طريقة الاشتراك في المنتدى

- ملء استمارة المشاركة في فعاليات منتدى الشباب المصري - الروسي الثالث.

جاء تنظيم منتدى الشباب المصري - الروسي في نسخته الثالثة بعد النجاحات التي حققها المنتدى الأول، والذي أقيم في روسيا الاتحادية، والمنتدى الثاني الذي أقيم في مصر.