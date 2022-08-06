خالد عكاشة: الاتصالات المصرية للتهدئة في غزة تحظى بتأييد فلسطيني إسرائيلي

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تفقده الكلية الحربية، صباح اليوم، عما يحدث في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، هو انعكاس للجهود المصرية المبذولة لوقف الاقتتال الدائر هناك، مشيرا إلى أن السعي للوصول إلى تهدئة بين الفصائل يحظى برعاية رئاسية خاصة، «الرئيس أكد حرص مصر على النجاح في تهدئتها، وحجم الثقة اللي بتتميز بها مصر لدى جميع الأطراف جيدة».

عكاشة: تدخل مصر لحل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية جيد

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الاتصالات المصرية الدائرة حاليا لوقف الاقتتال في فلسطين سيساعد كثيرا في الوصول وبسرعة إلى عملية التهدئة بين الجانبين، إذ يريد الرئيس السيسي، تجنيب المنطقة أي شكل من أشكال التدهور أو العنف والاقتتال، خاصة في ظل التصعيد الذي دائما ما يدفع فاتورته المواطنون الأبرياء.

عكاشة: مصر توصلت إلى اتفاقية هدنة من قبل بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

وتابع: «مصر استطاعت أن تصل إلى اتفاقية هدنة من قبل بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، وده عززته الجهود المصرية المبذولة في مجال إعمار غزة، وتقديم الدعم الصحي وبنية تحتية جيدة في قطاع غزة، والنهاردة كان فيه إشارات مهمة من الرئيس بأننا مهتمين، ونرى أن هذا المسار يخدم الشعب الفلسطيني بشكل كبير».

وأوضح أن التصعيد في قطاع غزة يعتبر معطلا لمثل تلك الجهود المصرية من أجل وقف القصف الإسرائيلي على فلسطين، مشيرا إلى أن الاتصالات المصرية لإيقاف الاقتتال تحظى بتأييد فلسطيني إسرائيلي، «مصر ستستطيع الوصول وبسرعة إلى عملية تهدئة، وضمان حياة الأشقاء الفلسطينين».

وتابع: «القيادة السياسية المصرية تحدثت عن الكثير من الملفات بفلسفة جيدة وتسعى إلى التهدئة في قطاع غزة، لأن القيادة السياسية تعلم جيدا المشكلات التي تواجهها كل دول العالم جراء الحرب الأوكرانية الروسية، التي تأثرت بها كل دول المنطقة ومنها مصر، ودائما ما يكون فيه توضيح مستمر من الرئيس».