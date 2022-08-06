ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 17 شهيدا و125 مصابا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 15 فلسطينيا في قطاع غزة، وإصابة نحو 125 آخرين، إذ يستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي أعضاء في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية ضمن عملية عسكرية بدأت، أمس، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بشأن آخر تطورات المشهد الفلسطيني.

جاء هذا في وقت تواصل مصر جهودها لوقف التصعيد بين إسرائيل والقطاع، إذ تجري اتصالات مكثفة بجميع الأطراف، منذ أمس، أي مع بداية العملية العسكرية الإسرائيلية، في إطار الدور المصري المعهود الحريص على حقن دماء الشعب الفلسطيني وضمن سلامة وأمن سكان قطاع غزة.

من بين الشهداء طفل يبلغ من العمر 5 سنوات

ومن بين القتلى طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، وامرأتان والعديد من مقاتلي الجهاد الإسلامي في فلسطين بمن فيهم القائد تيسير الجعبري، وتقول إسرائيل إنّها شنت العمليات بسبب «تهديد مباشر» من الجهاد الإسلامي في فلسطين.

وأحدث هذه المرة هي أخطر تصعيد بين إسرائيل وغزة منذ الصراع الذي استمر 11 يومًا في مايو 2021 وخلف وفاة أكثر من 200 فلسطيني وعشرات الإسرائيليين، والذي توقف بعد جهد مصري كبير واتصالات على أعلى المستويات.

جيش الاحتلال الإسرائيلي: العملية العسكرية ربما تستمر أسبوع

وحذّر جيش الاحتلال الإسرائيلي من أن العملية الأخيرة، التي تحمل اسما رمزيا هو الفجر الصادق ربما تستمر لمدة أسبوع، في وقت تحذر سيناريوهات أخرى من إمكانية استمرار التصعيد لأكثر من هذه المدة.

وإلى جانب الضربات الجوية على غزة، اعتقل 19 من أعضاء الجهاد الإسلامي في فلسطين عقب غارات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بحسب «بي بي سي».

صفارات الإنذار يتواصل دويها في إسرائيل

وتواصل دوي صفارات الإنذار من وصول صواريخ في البلدات الإسرائيلية اليوم، وسط مزيد من التقارير عن غارات جوية في غزة، مع تواصل الرد والرد المقابل من الجانبين.

وأكد مسؤولو صحة فلسطينيون مقتل رجل قرب خان يونس جنوب القطاع اليوم، في وقت تتجه الحياة في القطاع إلى الأسوأ، بحسب بي بي سي، حيث يخشى كذلك من رد حركة الجهاد على اعتقال أحد قادتها في شمال الضفة الغربية.