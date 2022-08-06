اجتماع طارئ لمجلس الأمن الاثنين المقبل لمناقشة الأوضاع في غزة

قالت مصادر دبلوماسية إن مجلس الأمن سيعقد اجتماعًا طارئًا، يوم الاثنين المقبل، لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

طائرات الاحتلال تقصف قطاع غزة

وقصفت طائرات إسرائيلية، أمس الجمعة، قطاع غزة، وأطلق فلسطينيون صواريخ في عمق إسرائيل، اليوم السبت، وبعد يوم من عملية إسرائيلية ضد حركة الجهاد الإسلامي أدت إلى اشتباكات عبر الحدود بعد أكثر من عام من الهدوء النسبي.

وأطلقت حركة الجهاد الإسلامي صواريخ على تل أبيب، جاء ذلك بعد أن قتلت إسرائيل أحد كبار قادة الجماعة في غارة جوية مفاجئة في النهار على برج في مدينة غزة يوم الجمعة.