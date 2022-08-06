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السيسي: دور مصر إيجابي في القضية الفلسطينية ونعمل على استعادة الاستقرار

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شريف سليمان
05:13 م | السبت 06 أغسطس 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن دور مصر إيجابي في القضية الفلسطينية من خلال اتصالاتنا مع الفلسطينيين والإسرائيليين، لعدم اندلاع الأزمات وأحداث العنف والاقتتال.

وأضاف السيسي، في كلمته خلال تفقده الكلية الحربية، صباح اليوم: «حصل بالأمس خروج عن هذا الأمر، وتحركنا على مدار الساعة مع الجميع حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، ونبذل جهدا كبيرا مع شركائنا، حتى نستعيد الهدوء والاستقرار والسلام داخل القطاع».

وتابع: «ما يحدث الآن أحدث أزمة في قطاع غزة، ونحاول أن تنتهي ويساعدنا الله عشان ميحصلش أكتر من كده».

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بقلم شريف سليمان