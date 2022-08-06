رئيس التحرير

أحمد الخطيب

نتيجة الثانوية العامة 2022

السيسي: كل الشعب المصري يعتز بالقوات المسلحة عدا الأشرار

كتب:

شريف سليمان
05:27 م | السبت 06 أغسطس 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل الشعب المصري مُعتز بالقوات المسلحة، عدا الأشرار، فالمصريون يقدرون الجهد والدور الذي تلعبه القوات المسلحة حتى في أوقات الأزمات التي تعيشها البلاد.

وأضاف السيسي في كلمته خلال تفقده الكلية الحربية: «دور القوات المسلحة خلال الـ10 سنوات الماضية يحتاج منا كلنا، كتابا ومفكرين ومثقفين، أن نلقي الضوء عليه، لأنها حمت مصر من كل شر وسوء، وكانت الحماية بالدم والتصدي لعملية دعم وإدارة التنمية مع الحكومة، هي جزء أصيل من الدولة يعمل بكل قوة من أجل التقدم وتعويض الوقت الذي فاتنا في الأزمة التي حدثت منذ عام 2011 وحتى الآن».

الرئيس للطلاب: أنتم الجيل الذي سيتولى مهمة حماية هذا البلد

وأتم الرئيس حديثه، ووجه رسالة إلى طلاب الكلية الحربية: «أنتم الجيل الذي سيتولى مهمة حماية هذا البلد، إنت قيمة كبيرة أوي، شكرا جزيلا». 

اقرأ المزيد:

السيسي: دور مصر إيجابي في القضية الفلسطينية ونعمل على استعادة الاستقرار

السيسي: الحوار الوطني مهم.. «لازم نسمع بعض حتى لو كنا مختلفين»

«السيسي»: نجحنا في توفير السلع بأسعار مناسبة رغم جائحة كورونا والحرب الأوكرانية

السيسي: ننتقي أفضل العناصر للكلية الحربية.. هذا هو المعيار الوحيد

السيسي يستعرض موقف مصر من قضايا الشرق الأوسط مع طلاب الكلية الحربية

تفاصيل جولة الرئيس السيسي في الكلية الحربية.. أوصى الطلبة بصون مقدسات الوطن

الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية للكلية الحربية فجر اليوم

نقيب الأشراف: الرئيس السيسي اهتم بإعمار مساجد آل البيت
بقلم شريف سليمان