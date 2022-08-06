السيسي: كل الشعب المصري يعتز بالقوات المسلحة عدا الأشرار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل الشعب المصري مُعتز بالقوات المسلحة، عدا الأشرار، فالمصريون يقدرون الجهد والدور الذي تلعبه القوات المسلحة حتى في أوقات الأزمات التي تعيشها البلاد.

وأضاف السيسي في كلمته خلال تفقده الكلية الحربية: «دور القوات المسلحة خلال الـ10 سنوات الماضية يحتاج منا كلنا، كتابا ومفكرين ومثقفين، أن نلقي الضوء عليه، لأنها حمت مصر من كل شر وسوء، وكانت الحماية بالدم والتصدي لعملية دعم وإدارة التنمية مع الحكومة، هي جزء أصيل من الدولة يعمل بكل قوة من أجل التقدم وتعويض الوقت الذي فاتنا في الأزمة التي حدثت منذ عام 2011 وحتى الآن».

الرئيس للطلاب: أنتم الجيل الذي سيتولى مهمة حماية هذا البلد

وأتم الرئيس حديثه، ووجه رسالة إلى طلاب الكلية الحربية: «أنتم الجيل الذي سيتولى مهمة حماية هذا البلد، إنت قيمة كبيرة أوي، شكرا جزيلا».