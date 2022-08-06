عمر كمال يعلن طرح أغنيتة الجديدة «خلينا سهرانين»

أعلن مؤدي المهرجانات عمر كمال، عبر حسابه على تطبيق الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن أغنيته الجديدة «خلينا سهرانين».

ونشر عمر كمال «بوستر» الأغنية، والذي يحمل عنوان «خلينا سهرانين»، وعلّق عليها قائلا: «أغنية صيف 2022».

دويتوهات عمر كمال وعبدالباسط حمودة

وطرح مؤدي المهرجانات عمر كمال، مؤخرا، ديو غنائيا جديدا، يحمل عنوان «حلوين»، يظهر فيه للمرة الثانية مع المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، وحقق الدويو نجاحا كبيرا، وأعلى نسب مشاهدات على «يوتيوب».

دويتو «ضيعنا»

وفي نوفمبر الماضي، تعاون الثنائي عمر كمال وعبدالباسط حمودة، وقدّما سويا ديو غنائي ناجح، يحمل أسم «ضيعنا» من كلمات عمرو قطب ومصطفى الجن وإسلام المصري، وألحان عمرو قطب وإسلام المصري، وتوزيع إسلام شيبسي، ومدير تصوير أحمد حسين، وإخراج كامبا.

وتصدر الدويتو الغنائي التريند كما حقق ملايين المشاهدات على موقع «يوتيوب»، وقد استغرق تصوير الكليب يوم واحد فقط داخل أحد الملاهي الليلية بمنطقة العجوزة، كما بلغت تكلفة إنتاجه نصف مليون جنيه، متضمنة مراحل صناعة الأغنية على مستوى الكلمات والألحان والتوزيع.