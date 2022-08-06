محمد فؤاد لـ عمر كمال: «اوعى تغني كلام يزعل الناس»

أقام كل من المنتج الموسيقي هشام أبو شهبة، ومنظمي الحفلات محمود عبد القادر وأحمد جابر حفلا غنائيًا ساهرًا في ليلة صيفية مبهرة بأحد مطاعم مدينة العلمين الجديدة بدأت من بعد منتصف ليل أمس واستمرت حتى صباح اليوم.

محمد فؤاد يشدو في أحد مطاعم العلمين

بدأ الحفل بمجموعة من الموسيقى الهادئة والأغاني الشرقية والغربية نسقها دي جيه «ساري لاشين» واستمر حتى بعد أذان الفجر، تلا ذلك شو استعراضي للراقصة «فيكا» والتي أشعلت المسرح برقصها على أغاني عديدة وظهرت بأكثر من بدلة خلال العرض.

ثم جاءت اللحظة التي انتظرها جميع الحضور من جمهور الساحل الشمالي في مصر بدخول المطرب محمد فؤاد مع تصفيق حار منهم وغنائه لمجموعة من أشهر أغانيه منذ التسعينيات وحتى الآن، وبعد شروق الشمس فاجأ المطرب الشاب عمر كمال الجميع بالتواجد على خشبة المسرح تحية لـ «فؤش» مثله الأعلى وقاما بغناء ديو أغنية «الحب الحقيقي».

محمد فؤاد يوجه نصيحة لعمر كمال

ووجه المطرب محمد فؤاد خلال الحفل نصيحة لعمر كمال: «فقط لا غير.. أي حد يخليك تغني كلام يزعل الناس أوعى تعملها، لان الناس بتحبك وانت صوت بجد وشيء مشرف»، مضيفًا: « أنا أريده أن يستمر ويفضل على طول، فهو ابني الفني وأنا أراهن عليه شرط أن يسمع بالنصيحة وسيكون أفضل من خمسين فؤش».

ورد عليه المطرب عمر كمال: «لي الشرف أني أقف بجانبك.. أنا من 17 سنة ذهبت إلى بابك باحثًا عن فرصة للغناء معك، والآن بعد 17 سنة جئت فقط للسلام لآني بعشق «فؤش»، واختتم عمر حديثه بجملة «فؤش واحد بس وبعدين المصنع قفل خلاص».