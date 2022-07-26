تفاصيل تغريم عمر كمال 50 ألف جنيه بسبب أغنية.. وأزمة جديدة بطلتها أم كلثوم

بدأت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو»، خلال الساعات الماضية، اتخاذ كل الإجراءات القانونية، ضد الفنان الشعبي عمر كمال، لاستغلاله أغنية الفنانة الراحلة أم كلثوم «ألف ليلة وليلة»، بدون أذن من ورثة شاعرها الراحل مرسي جميل عزيز، أو من ورثة ملحنها بليغ حمدي، أو من الجمعية.

عمر كمال يستغل لحن أغنية تامر عاشور

اعتداء عمر كمال، على حقوق أغنية ملك الجمعية تكرر من قبل، حيث سبق للجمعية في شهر نوفمبر من العام الماضي، أن حصلت على حكم نهائي من الدائرة الثانية الابتدائية، محكمة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية، بإلزام كمال بدفع مبلغ 50 ألف جنيه مصري، لاستغلاله حقوق أغنية «قولوا سماح» للفنان تامر عاشور، ألحان مصطفى العسال، وكلمات أحمد المالكي، بدون إذن من الجمعية.

أزمة جديدة لـ عمر كمال بسبب أم كلثوم

تعتزم جمعية المؤلفين والملحنين، اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد عمر كمال، لاستغلال أغنية «ألف ليلة وليلة» للفنانة الراحلة أم كلثوم، وكلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي، بدون أذن، في أغنيته الجديدة «خلينا سهرانين»، المُقرر طرحها خلال الأيام القليلة المُقبلة.

يذكر أن كمال، طرح أغنية جديدة مؤخرًا، تجمعه بالفنان عبد الباسط حمودة، تحمل اسم «حلوين»، قبل أيام، حيث حققت 3 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.