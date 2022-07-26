مستشار «المؤلفين والملحنين» عن سرقة عمر كمال أغنية أم كلثوم: الحبس أو الغرامة

قال حسام لطفي المستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو»، إنه بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة، لحفظ حق الجمعية وأعضائها ضد سرقة الفنان الشعبي عمر كمال، لجزء من كلمات أغنية أم كلثوم من أغنية ألف ليلة وليلة وضعها في أغنيته الجديدة «خلينا سهرانين».

عمر كمال يستعين بجزء من أغنية أم كلثوم

قال لطفي لـ«الوطن»، إنه بدأ في اتخاذ الإجراءات عقب تواصل الجمعية معه، وإمداده بكل تفاصيل الأزمة التي أحدثها عمر كمال.

أوضح «لطفي»، أن ما فعله عمر كمال يعد جريمة جنائية، عقوبتها الحبس أو الغرامة بخلاف التعويض المدني.

كان فوزي إبراهيم أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين قد اوضح لـ«الوطن»، أن ما فعله عمر كمال يعد جريمة اعتداء على مصنف فني، وأن الجمعية تجهز أوراقها من أجل مقاضاته على ما فعله.

تابع فوزي، أن «كمال» لم يحصل على إذن استغلال الأغنية من الجمعية من ورثة الشاعر أو ورثة الملحن، وهو ما يؤدي الى أن ما فعله سرقة.

خلينا سهرانين لم يطرحها بعد كمال

كان عمر كمال، اقتبس لحن وكلمات أغنية أم كلثوم، في أغنيته الجديدة «خلينا سهرانين»، إذ غنى مقطع:

يالا نعيش في عيون الليل

ونقول للشمس

تعالي تعالي

بعد سنة

مش قبل سنة

دي ليلة حب حلوة

بألف ليلة وليلة

يذكر أغنية ألف ليلة وليلة، غناء أم كثوم، من كلمات الشاعر الراحل مرسي جميل عزيز، وألحان بليغ حمدي.