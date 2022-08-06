الأول على الثانوية العامة شعبة علمي رياضة: «توقعت النجاح وناوي أدرس علوم الكمبيوتر»

قال عمر عبدالمنعم، الحاصل على المركز الأول شعبة رياضيات بالثانوية العامة من محافظة الشرقية، إنه تفاجأ بحصوله على المركز الأول في شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، بمجموع 99.7% «عرفت أني الأول لما شوفت الفيديو على موقع الوزارة، وكنت متوقع المجموع ده، ولكنها مفاجأة مهما كنت متوقعها، واتخضيت».

سر التفوق

وأضاف «عبدالمنعم»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن توفيق الله له السبب الرئيسي فيما وصل إليه حاليا من تفوق في الثانوية العامة، مشيرا إلى أن سبب تفوقه أيضا استذكاره لكل ما يتحصل عليه خلال أيام الدراسة وعبر الدروس الخصوصية في كل المواد، «لما كنت بقسم المذاكرة على مدار السنة كنت بحس أن الدراسة سهلة».

الالتحاق بكلية علوم الحاسب

واستطرد: «أنا ناوي أدرس علوم الكمبيوتر، وهي كليه محترمة وسوق العمل بتاعها كويس، وشغفي هو المحرك ليا، وحاسس أني مايل للشغل ده علشان استمتع بيه مستقبلا، وأي مهنة فيها تعب، ولكن لما أتعب في حاجة بحبها هقدر أعدي التعب ده، والعكس بالعكس».

وبين البكاء والسجود شكرًا، تنوعت ردود فعل أوائل الثانوية العامة 2022، فور إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أسماء قائمة الأوائل، من بينهم الطالبة ملك عبد الفتاح محمود الشبشيري، الأولى على شعبة علمي علوم.