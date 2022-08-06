الخريطة الكاملة لـ أوائل الثانوية العامة 2022.. الصعيد يزين القائمة بـ7 طلاب

استحوذت محافظات الوجه البحري على العدد الأكبر في قائمة أوائل الثانوية العامة 2022، بـ25 طالبا من إجمالي 40 طالبا، في حين بلغ عدد الأوائل في محافظتي القاهرة والجيزة 8 طلاب، مقابل 7 ينتسبون إلى مدارس صعيد مصر.

25 طالبا من الأوائل بالوجه البحري

بلغ عدد أوائل الثانوية العامة في محافظة الدقهلية، 3 طلاب:

- أمنية إبراهيم السيد محمد عيد، مجموع 383 درجة.

- سوسن راني سراج الدين محمد، مجموع 382 درجة.

- محمد أحمد نصر متولي السيد البرقي، مجموع 400 درجة.

ووصل العدد في محافظة المنوفية إلى 3 طلاب أيضًا، هم:

- ملك عبد الفتاح محمود الشبشيري، مجموع 402 درجة.

- محمود مجدي السيد جعفر، مجموع 404 درجات.

- عمر مختار جابر صقر، مجموع 650.60 درجة.

وفي الإسكندرية بلغ عدد الأوائل، 4 طلاب:

- عائشة حسن طه حسن عبد الصادق، مجموع 383 درجة.

- أروى عبد المحسن محمد عبد السلام، مجموع 380 درجة.

- أسامة محمد سعد فتحي محارم، مجموع 663.78 درجة.

- ناريمان أحمد صلاح فرج، مجموع 399.5 درجة.

واستحوذ طالب وحيد من محافظة دمياط، على مقعد ضمن الطلاب الأوائل، وهو: إسلام فتحي فتحي إبراهيم الدويل، بمجموع 401 درجة.

وانضم إلى القائمة طالبان من محافظة محافظة القليوبية، هما:

- مريم محمد أحمد إسماعيل علي، مجموع 380 درجة.

- يوسف محمود السيد أبو سريع نور، مجموع 399 درجة.

وحصدت محافظة الشرقية 4 مقاعد:

- محمد أشرف كمال خليل عبد الله، مجموع 401 درجة.

- شهد مجدي فهمي محمد علي، مجموع 399 درجة.

- عمر شريف عبد المنعم عبد الحميد، مجموع 407 درجات.

- أنس إبراهيم محمد أنس مرسي، مجموع 407 درجات.

وسيطرت محافظة الغربية، على 5 مقاعد ضمن قائمة الأوائل:

- أحمد سامي محمود السيد الهيتي، مجموع 405 درجات.

- محمد عاطف عبد الموجود الشيمي، مجموع 405 درجات.

- أحمد عمر السيد محمود عبد القادر داود، مجموع 401 درجة.

- أميرة خالد صلاح عمر، مجموع 400 درجة.

وحجز الطالب أحمد عبد الحميد جاد، من محافظة كفر الشيخ مقعده ضمن القائمة، بمجموع 396 درجة.

وفي محافظة الإسماعيلية، انضم للقائمة إسلام إبراهيم عبد الرؤوف محمد الهادي، بمجموع 399 درجة.

وشهدت محافظة البحيرة، طالبين ضمن القائمة، هما:

- خالد محمد عوض عبد الرؤوف، مجموع 399 درجة.

- محمود نعمان عبد المجيد الفيل، مجموع 404 درجات.

8 أوائل من القاهرة والجيزة

في محافظتي القاهرة بلغ عدد الأوائل 8 طلاب، هم:

- ساندي معاذ مقبول محمد عبد اللطيف، مجموع 384 درجة.

- أحمد سمير عبد العزيز السيد مصطفى، مجموع 380 درجة.

- مروان أحمد سمير محمد علي الشامي، مجموع 404 درجات.

- كيرلس سامح حسني فخري، مجموع 368.50 درجة.

وشهدت القائمة 4 طلاب من الجيزة، هم:

- مهند محمد شعبان محمود، مجموع 382 درجة.

- لينة أحمد فؤاد محمد حسن، مجموع 380 درجة.

- مريم حسن عبد المنعم عويس، مجموع 406 درجات.

- ندى محمود عبد المولى عبد الحميد، مجموع 404 درجات.

الصعيد تزين قائمة الأوائل بـ7 طلاب

بلغ عدد الأوائل في صعيد مصر 7 طلاب، هم:

- مارك ناجح ملاك بانوب، بجموع 404 درجات.

- كيرلس خالد برتلة شنودة، مجموع 399 درجة.

- كيرلس نسيم عازر خليل، مجموع 399 درجة.

- لؤي أحمد فوزي عبد الحافظ، مجموع 399 درجة.

- أحمد هشام بدوي علي، مجموع 399 درجة.

- بسملة محمود رشاد أحمد، مجموع 381 درجة.