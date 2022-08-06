أوائل الثانوية العامة 2022.. «ملك» تبكي و«ندى» تسجد: مش مصدقين (فيديو)

بين البكاء والسجود شكرًا، تنوعت ردود فعل أوائل الثانوية العامة 2022، فور إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أسماء قائمة الأوائل، من بينهم الطالبة ملك عبد الفتاح محمود الشبشيري، الأولى على شعبة علمي علوم.

ملك: مش مصدقة إني من الأوائل

قالت ملك، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها لم تتوقع أن تكون من ضمن أوائل الثانوية العامة: «عمالة أعيط في الأوضة، مش مصدقة اللي بيحصل»، موضحة أنها كانت تقضي الكثير من الوقت في المذاكرة، ولم تكن تنشغل كثيرًا إلا بها، وكانت الكيمياء مادتها المفضلة، مشيرةً إلى أنها تمنت أن تلتحق بكلية الطب، حتى تصبح طبيبة كما تحلم طوال حياتها.

ندى محمود من أوائل الثانوية

بالمثل لم تكن تتوقع ندى محمود، الحاصلة على المركز الرابع مكرر في شعبة علمي رياضة، أن تكون ضمن الأوائل، إذ عبّرت عن فرحتها، قائلة: «أول مرة أفرح في حياتي كده، خاصة إن اسمي تردد في مؤتمر وزير التربية والتعليم».

وأضافت ندى، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «كنت متوقعة أن أحصل على مجموع عالٍ، لكن لم أكن أتخيل أن أكون من أوائل الثانوية العامة»، كاشفة عن طريقة المذاكرة في الثانوية العامة، إذ كانت تحدد أجزاءً معينة في المنهج، وتنظم وقتها، معتبرة أن الثانوية العامة «زي أي سنة».

وقال محمود عبد المولى، والد ندى، إنه عند سماعه اسم ابنته بين الأوائل، سجد لله شكرًا، خاصة أنه توقع أن تكون ابنته ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة، لأنها كانت تنظم وقتها وتذاكر طول السنة.