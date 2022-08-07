حظك اليوم برج الأسد الأحد 7-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الأسد لديه شخصية قيادية وقوية ومسيطرة، إذ أنه يحرص دائما على التقدم في حياته المهنية والوصول إلى المناصب العليا في وقت قصير، ويساعده على ذلك كونه يحب أن يكون في المناصب القيادية، ولا يستطيع أن يعيش بدون حب، ما يجعله يبحث دائما عن الشخص المناسب له ليكون شريك حياته.

ويتميز مولود برج الأسد أيضا بأنه لديه قلب طيب، ويحرص دائما أن يكون مصدر أمان للأشخاص المقربين منه، ولديه قدرة عالية على تحمل المسؤولية، ويبحث مولود هذا البرج بشكل دائم عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

تمدك الأفلاك بالقدرة على الإبهار والتفاهم.. كن جاهزا للتألق، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يمدك بروح تفاؤل ومشاعر إيجابية وتتواصل بحب.

برج الأسد والحب

يعيش مولود برج الأسد حياته ليبحث بها عن الحب، كما أنه يحب أن يكون هو الشخصية المسيطرة في علاقته العاطفية بالطرف الآخر.