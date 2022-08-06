صاحبة المركز الثاني أدبي: اتفاجئت بالنتيجة.. ونفسي أدخل اقتصاد وعلوم سياسية

قالت ساندي معاذ، الحاصلة على المركز الثاني بالثانوية العامة الشعبة الأدبية، إنها توقعت الحصول على مجموع عالي في امتحانات الثانوية العامة، ولكن لم يصل خيالها أن تحقق المركز الثاني على مستوى الجمهورية، «اتفاجئت لما لقيت نفسي المركز الثاني، وأستاذ التاريخ بتاعي هو اللي قالي إني طلعت الثانية على الجمهورية».

ساندي معاذ: توقفت عن تصفح مواقع التواصل الاجتماعي

وأضافت ساندي معاذ، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنها تخرجت من مدرسة الأخوات الأرمن الكاثوليك بمنطقة الميرغني بمصر الجديدة، وأن السنة الثالثة من الثانوية العامة كان عامًا مقلقًا وشائكا بالنسبة لها، ولكن في النهاية نجحت في الامتحانات.

واستطردت: «توقفت عن تصفح مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال فترة الدراسة، وكل واحد عارف مصلحته.. وناوية أدخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، علشان أدرس سياسة لأنها بتستهويني جدًا، ولو معجبتنيش هدخل مجال البنوك والاقتصاد، وده الهدف بتاعي، وحطيت خطة تانية أني لو مدخلتش اقتصاد وعلوم سياسية هدخل كلية بيزنس».

والدة الطالبة: كنا بنقولها ده مستقبلك وأنتي أكتر واحدة حريصة عليه

فيما أوضحت ساندي نبيل، والده الطالبة، أنها لم تضغط على ابنتها خلال فترة دراستها بالثانوية العامة من أجل للمذاكرة، إذ أنها كانت متفوقة منذ بداية مسارها التعليمي، «كنا دائمًا وراها وبنديها دفعه للأمام، ودائما كنا بنقولها ده مستقبلك وأنتي أكتر واحدة حريصة عليه.. ولازم تذاكري علشان توصلي لحلمك، وبنتي كان عندها هدف ومستقبلها كان الأساس».

وتابعت: «اقترحت على بنتي دخول كلية الإعلام ولكنها مش مياله للإعلام، واقترحت عليها تدخل ولكنها رفضت».