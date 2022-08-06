أسامة ربيع: قناة السويس لن تتأثر بالأزمة الأزمة الصينية – التايوانية

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ الأزمة الصينية – التايوانية، ليس لها تأثير مباشر على حركة الملاحة في القناة، مؤكدا أن الحاويات التي ستعبر من الصين إلى أوروبا ستمر من قناة السويس دون تأثير بمضيق تايوان، مشيرًا إلى أنّ قناة السويس الجديدة قضت على كل الطرق البديلة.

7 مليارات دولار في العام المالي الماضي

وأضاف ربيع خلال تصريحاته ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة صدى البلد: «في عام 2021-2022 حققنا 7 مليارا دولار، ومليارا و320 مليون طن بضائع و22 ألف سفينة، وتتراوح الزيادة بين 10% إلى 25% عن السنة السابقة، وحققنا زيادة عن العام الذي سبقه بنحو 1.2 مليار جنيه، وكلها أرقام جيدة وغير مسبوقة في تاريخ القناة».

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «على مدار 7 سنوات، مرت 130 ألف سفينة و8 مليارات طن بضاعة و40 مليار دولار، وبالتالي فإنه لولا قناة السويس الجديدة لما تحققت كل هذه الأرقام».

89 سفينة مرت في القناة

وأشار إلى ان اليوم شهد مرور 89 سفينة بحمولة 5.2 مليون طن بضاعة، وكل ذلك لم يكن ليتحقق لولا قناة السويس الجديدة، حيث كان متوسط السفن في القناة القديمة كان يتراوح من 42 إلى 45 سفينة، والآن نتحدث عن متوسط يتراوح من 62 سفينة إلى 65 سفينة.