أسامة ربيع: «القناة الجديدة أمان للقديمة.. ولو حصل أي حاجة بنشغل التانية»

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه مع مرور 7 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة بات لدى مصر 2 قناة للسويس، كما أن القناة حاليا باتت تستوعب كافة أجيال السفن الموجودة حول العالم، «بقي عندنا أمان، ولو حصل أي حاجة في أي قناة تشتغل القناة التانية».

ربيع: بمساعدة المصريين تم افتتاح القناة في غضون عام واحد فقط

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن قناة السويس الجديدة هي نجاح كبير، إذ أنه قد كان من المقرر لها أن يتم الافتتاح في خلال 3 سنوات، إلا أنه وبمساعدة المصريين تم افتتاح القناة في غضون عام واحد فقط.

ربيع: استعدينا لكافة الأزمات بشكل جيد

واستطرد رئيس هيئة قناة السويس: «كافة الأزمات مثل كورونا والسفينة الجانحة وأزمة أوكرانيا وروسيا استعدت لها القناة بشكل جيد، بفضل خبرائها والمستشارين فيها، وإحنا متابعين الأزمات كلها، والقناة قادرة على التغلب على كل الصعاب، وبقدم أفضل أداء لعملائها».

وأوضح أنه خلال العام المالي الماضي، تم تحقيق أكبر عائد لقناة السويس بواقع 7 مليارات دولار، وفي العام المالي قبل الماضي تم تحقيق 5.2 مليار دولار، «السفن باتت تعبر في غضون 11 ساعة فقط بدلا من 22 ساعة، وقدمنا خدمات رقمية للحجز الإلكتروني للسفن، والتحول الرقمي بالنسبة للقناة كان مهما، وبنقدم بيه 5 خدمات للعملاء».

وتابع: «المتابعة الدائمة والمستمرة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وموافقته على كل المشاريع التي تقترحها إدارة القناة، لها عظيم الفضل في تحقيق الكثير من الإنجازات بالقناة، وتمكن القناة من تحقيق النجاحات سواء بالقطاع الجنوبي، والرئيس مش بيتأخر علينا في أي شئ، ودائما بيقولنا لازم يكون لدينا القدرة في الأسطول لخدمة السفن العابرة».