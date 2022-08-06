أسامة ربيع: زيادة أسعار النفط عالميًا تصب في مصلحة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن زيادة أسعار النفط عالميًا دائمًا ما تصب في مصلحة الهيئة العامة لقناة السويس، وذلك بسبب تفضيل القباطنة العبور من القناة، بدلاً من اتخاذ طريق الرجاء الصالح.

ربيع: تدشين الممر الجديد لمساعدة السفن لدخول المنطقة الاقتصادية

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الهيئة تتعاون وتنسق بشكل كامل مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إذ إن الممر الجديد بشرق بورسعيد تم تدشينه لمساعدة السفن على دخول المنطقة الاقتصادية: «اللي بيتم دلوقتي في شرق بورسعيد ملحمة من مصانع ومراكز بعد ما خلصت البنية التحتية في المنطقة الاقتصادية، وبقى لدينا رصيف عمقه 17.5 متر لاستيعاب الجيل الجديد من السفن، وصناعة السيارات بدأت تشتغل في شرق بورسعيد».

ربيع: الهيئة الاقتصادية بتتعاون مع المستثمرين الأجانب للاستثمار فيها

واستطرد رئيس الهيئة: «الهيئة الاقتصادية بتتعاون مع المستثمرين الأجانب للاستثمار فيها، وبيكون فيه شراكة معاه في العائد اللي بيعود عليه، والمنطقة الاقتصادية أساسها المستثمرين الأجانب اللي شغالين هناك، والسفن بتحتاج للعبور ووجود موانئ لاستقبالها، سواء سياحية أو تجارية، والسفن السياحية زادت السنة دي بنسبة 80%، وبنقدم خدمات للسفن أثناء العبور، بتطويرات تجري على أعلى مستوى».

وأوضح أن الهيئة تقوم بشكل دائم ودوري بتدريب العاملين فيها وإلحاقهم بالدورات التدريبية المميزة، سواء للمرشدين أو عمال الكراكات أو القباطنة، من أجل تحقيق تدريب داخلي مستمر، ونقل الخبرات للجميع، بخلاف التدريبات التي تتم في الدنمارك: «بنهتم بالتدريب، ولولاه لما وصلنا لما وصلنا إليه حاليًا، ولدينا أكبر محاكاة للتدريب على مستوى الشرق الأوسط».

وتابع: «الأسطول البحري الرئيس صدق عليه لتطوير المجري الملاحي، فإحنا تعاقدنا على قاطرات جديدة، وشغالين في تطوير الأسطول لدرجة كبيرة، علاوة على شراء قاطرات تستوعب سحب سفن بحمولات تتخطى الـ150 طنًا».

وأشار إلى أن القناة ستساهم في قمة المناخ المقبلة، التي سيجري عقدها في مدينة السلام بشرم الشيخ بعدد من النقاط المهمة، منها إعلان أن القناة باتت خضراء، كما تم استهداف 16 محطة بطول القناة للعمل باستخدام طاقات الرياح والشمس، بالإضافة إلى تحويل سيارات المرشدين بالقناة للعمل بالغاز.

واختتم رئيس هيئة قناة السويس تصريحاته، قائلًا: «حطينا حوافز للسفن اللي هتمر على القناة وبتستخدم الطاقة النظيفة أو الهيدروجين للحفاظ على البيئة هنديهم تخفيضات، وبيتم الدراسة حاليًا، وهنطلق حزمة مما يخدم أجندة تحويل القناة لقناة خضراء في المؤتمر المرتقب خلال شهر نوفمبر المقبل».