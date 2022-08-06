الأول على شعبة علمي رياضة: «نفسي أدخل جامعة زويل وأدرس كمبيوتر»

قال عمر مختار، الحاصل على المركز الأول شعبة علمي رياضة مدارس المتفوقين، إنه بعد نجاحه في الثانوية العامة يسعى حاليًا للالتحاق بمجال هندسة الكمبيوتر، إذ أنه خلال الفترة الماضية عمل في هذا المجال، وأحبه كثيرًا، «نفسي أدخل جامعة زويل أو الجامعة الأمريكية».

مختار: كل الجامعات تضع تخصصاتها على الموقع الخاص بها

وأضاف «مختار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن كل الجامعات تضع تخصصاتها على الموقع الخاص بها، لمساعدة الطلاب على معرفة ما يقومون بدراسته خلال فترة التحاقهم بالجامعة.

من جانبها، قالت الدكتورة رانيا شلبي، مسؤول تطوير الذات والمسار المهني، إن الشغف يجب أن يكون المحرك الرئيسي لطلاب الثانوية العامة مهما كان مجموعهم، إذ أن الاختيار من خلال الشغف هو الأفضل للدراسة والاندماج في سوق العمل فيما بعد.

على الأهل إرساء الدعم النفسي للأبناء حتى يحصلوا على مبتغاهم

وأضافت «شلبي»، خلال استضافتها بالبرنامج، أن هناك مجموعة من العوامل لتحقيق التفوق، أهمها الاستعداد النفسي للطالب، إذ أن الدراسة هي التي تحدد مستقبله وحياته، وعلى الأهل إرساء الدعم النفسي للأبناء حتى يحصلوا على مبتغاهم.

واستطردت: «اللي فات فات ودلوقتي بقينا في مرحلة اختيار بعد الثانوية، لازم نشوف البدائل اللي قدامنا ونختار أفضل بديل لينا.. فيه معايير بتساعد الطلاب إنهم يكتشفوا أنفسهم من خلال الرد على بعض الأسئلة عبر الإنترنت حتى يصل الطالب إلى معرفة مهاراته ويعرف هو حابب إيه، وإيه مميزات شخصيته».