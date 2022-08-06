بعد باريس لـ عمرو دياب.. ماجد المهندس يستعد لطرح أغنية لندن

يستعد الفنان العراقي ماجد المهندس، لطرح أغنية جديدة مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بعنوان «لندن»، وهي عاصمة إنجلترا على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك بعد طرح عمرو دياب أغنية باريس التي تعد عاصمة فرنسا.

أغنية لندن من إنتاج وتوزيع شركة روتانا

أغنية ماجد المهندس الجديدة من كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، وتوزيع سيروس.

يذكر أن ماجد المهندس طرح خلال الأيام القليلة الماضية، أغنية وعرفتك، التي حققت نجاحا كبيرا حينما استعان فيها بالنجمة العالمية الروسية إيرينا شايك التي كانت صديقة للنجم العالمي كريستيانو رونالدو.

الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان وليد سعد، وتوزيع جلال الحمداوي.

وتقول كلمات أغنية وعرفتك:

وعرفتك ضحكت الدنيا

ولمستك دبت أنا في ثانية

وحضنتك حضن حاجة تانيه ولا في الخيال

على بعضنا يالا نتعود

دي الليلة مش هتتعوض

ده أنا وأنت قربنا مزود

فوق الخيال

وريني دنيتك أكتر

أنا هدي عمري ما استكتر

من عمري يالا خد أكتر عمرك يطول

دي عيونهم كلها علينا

وشاغلهم حتى أسامينا

يا هوانا يالا ودينا فوق كل دول

أغنية وعرفتك بطولة إيرينا شايك

وقبلها طرح المهندس، أغنية مسكين التي كتب كلماتها فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، وتوزيع سيروس.

وفي أول شهر أكتوبر الماضي، طرح أغنية جديدة تحمل اسم حرام تروح، وهي من كلمات أحمد علوي، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.