أغنية «أوكسجين» لـ ماجد المهندس تحقق 4.2 مليون مشاهدة

طرح الفنان العراقي ماجد المهندس، أغنية جديدة خلال الأيام الماضية، تحت عنوان «أوكسجين» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والمنصات والمتاجر الإلكترونية المختلفة، محققًا نجاحا كبيرًا.

مشاهدات أغنية أوكسجين لماجد المهندس

وحصدت أغنية «أوكسجين» لماجد المهندس 4.2 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع من طرحها عبر «اليوتيوب»، كما حازت على العديد من الإشادات من قبل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات الصامل، ألحان أحمد الهرمي، مكس وماستر جاسم محمد، إيقاع ابراهيم حسن.

ماجد المهندس يطرح كليب «يا كريم بالجفا»

وفي يونيو الماضي، طرح «المهندس» بطرح فيديو كليب أغنيته «يا كريم بالجفا» عبر موقع الفيديوهات وهي من كلمات سعيد بن مانع، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع زيد عادل، وإشراف عام خالد أبو منذر، وإخراج سعيد الماروق ، كما حقق الفيديو كليب مليون و 700 ألف مشاهد.

حفل ماجد المهندس

وكان قد أحيى حفلا غنائيا ضخما في دبي في يونيو الماضي برفقة الفنانة أصالة، وقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة.

من حفل #دبي شكرا للجمهور الرائع على الليلة الساحرة pic.twitter.com/m8XejyjM3j — ماجد المهندس (@majidalmohandis) June 4, 2022

وبعد الحفل نشر «المهندس» فيديو لأغانيه التي قدمها على المسرح وسط تفاعل كبير من جمهوره، وحرص على تقديم الشكر لهم، وعلق على الفيديو من خلال حسابه بموقع التغريدات الشهير «تويتر» قائلا: «من حفل دبي شكرا للجمهور الرائع على الليلة الساحرة».