وزير التعليم عن نتيجة الثانوية العامة: «اللي جايب 70% السنة دي كويس أوي»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نسبة النجاح هذا العام متقاربة مع العام الماضي، مؤكدا أن نسبة النجاح في شعبة علمي علوم 78% أما علمي رياضة 81% وأدء شعبة أدبي 68% بمتوسط عام 75%، لافتا إلى أن متوسط النجاح في علمي رياضة وعلمي علوم هذا العام وصل إلى 84% بعد أن كان أقل من ذلك العام الماضي: «اللي جايب 70% السنة دي رقم كويس جدا لا يقاس بما قبل 2021».

مراقبة أداء الامتحانات منذ 10 سنوات

وأضاف «شوقي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «TEN»، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أن هذا العام الأفضل في متابعة الامتحانات منذ 10 سنوات، مؤكدا أن نسب النجاح في المواد الصعبة مرتفعة عن العام الماضي وسط منهجية علمية في مواصفات الامتحان بجانب تطبيق التصحيح الإلكتروني مع السيطرة القوية على اللجان ونقل الورق بالتنسيق مع المحليات والمحافظين.

إعلان نتيجة المدرستين خلال 10 أيام

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه قبل عامين كان 30% من الطلاب يحصلون على أكثر من 90% وهذا كان يؤثر على نسب الالتحاق بالجامعة ولم يكن هناك فرز لمستويات الطالب وكانت الامتحانات بشكل يرضي الناس ولكنه غير موضوعي، مشيرا إلى أن هناك مدارس كان بها غش جماعي شملت آلاف اللجان والحجب كان في مدرستين فقط، وذلك لعدم مساواة الطالب المجتهد بالغشاش، لافتا إلى أنه يتم التدقيق في المجاميع بهذه المدرسة لأن ليس كل من فيها غشاشين وتظهر النتيجة خلال 10 أيام بحد أقصى.