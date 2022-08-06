وزير التعليم عن تظلمات الثانوية: «اللي مش حاسس إن فيه خطأ ما يضيعش وقته وفلوسه»

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التظلمات بعد غد ولمدة 10 أيام، لأن امتحانات الدور الثاني تبدأ في 20 أغسطس، وذلك قبل بداية امتحانات الدور الثاني.

التقديم على التظلمات إلكتروني

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنّ التقديم على التظلمات يكون إلكترونيًا على رابط النتيجة ذاته، ويكون هذا الأمر متاحًا يوم الاثنين.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن التصحيح الإلكتروني لا يوجد فيه عنصر بشري على الإطلاق: «مفيش خطأ في التصحيح الإلكتروني، لكن القضية الوحيدة لو الورق اتلخبط، ولو الطالب مش حاسس إن فيه غلط مايضيعش وقته وفلوسه».

تطوير التعليم يحتاج إلى صبر

وعن تجارب النهوض بالتعليم حول العالم، قال: «الأمر استغرق من فنلندا 30 سنة حتى تصل إلى المستوى الحالي، وبالتالي فإن تطوير التعليم يحتاج إلى وقت لأننا نغير أجيالاً مثل تربية الطفل التي تستغرق زمنًا».

وأشار إلى أن التلاميذ الذين يبدأون الدراسة في الصف الخامس الابتدائي في سبتمبر المقبل لم يتعاملوا مع المناهج القديمة على الإطلاق، وبالتالي فإن النظام الدراسي الجديد يكون أسهل عليهم، وتكون طريقة تقديم العلوم والدراسات لهم مختلفة قلبًا وقالبًا عن ذي قبل.

وأكد أن هناك 11 مليون طالب أو أكثر بالنظام الجديد، لكن اهتمام المجتمع يكون بالثانوي والتنسيق والأمور التي تعودنا عليها، ولكن لا أحد يركز مع الأطفال، ولكن عندما يكبر هؤلاء الأطفال نبدأ نشعر بهم وبتغير النظام القديم، لكن الأمر في حاجة إلى صبر.